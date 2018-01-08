芝加哥期市：大豆期货价格下跌，不过南美天气担忧限制跌幅

路透悉尼1月8日 - 美国大豆价格周一小幅下跌，脱离上交易日触及的三周高点，不过有关南美天气不利可能影响产出的担忧抑制跌势。 0140 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货 跌0.1%，报每蒲式耳9.70-1/2美元。上周五上涨0.3%，当日价格还一度触及12月14日以来最高点9.77美元。 主力玉米期货 跌0.1%，报每蒲式耳3.51美元，上交易日收盘基本持平。 主力小麦期货 跌0.5%至每蒲式耳8.81-3/4美元，上周五收低0.8%。 布宜诺斯艾利斯谷物交易所和其他分析师警告称，阿根廷布宜诺斯艾利斯省1,810万公顷本季料将播种大豆的土地中，有一些可能不会种植作物。 美国农业部上周四称，上周美国大豆出口销售总计为560,800吨，略低于市场预估区间的低端。 美国农业部报告称，玉米出口销售为101,200吨，低于60至100万吨的预估。 美国农业部还报告，美国小麦出口销售仅为131,000吨，分析师对小麦出口销售的预估范围介于225,000至500,000吨。 小麦价格因市场担心美国小麦主产区有损作物的寒冷天气而获得支撑，而这些地区本已在应对持续干燥的天气。 (完) (编译 王丽鑫/于春红; 审校 张若琪/王颖)