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芝加哥期市：大豆期货因强劲需求连续第二日上涨，小麦期货反弹
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#市场报道
2017年11月16日 / 凌晨2点28分 / 2 天内

芝加哥期市：大豆期货因强劲需求连续第二日上涨，小麦期货反弹

2 分钟阅读

    路透11月16日 - 芝加哥大豆期货周四连续第二个交易日上涨，受益
于美国加工企业的强劲需求和中国进口将增加的预期。

    小麦期货反弹，上日创下9月初以来最大单日跌幅。玉米期货基本持
平。

    美国全国油籽加工商协会(NOPA)周三称，美国大豆加工商10月份提高
了加工进度，加工量创纪录第五高位和历年同期第二高位。

    美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，其成员10月压榨1.64242亿蒲式耳大豆，高于9月的
1.36419亿蒲式耳。去年10月压榨量为1.64641亿，为10月最高压榨纪录。
    
    中国需求强劲的预期，也对大豆带来支撑。全球大豆总成交量中，超过60%流向中国。
    
    中粮集团有限公司(COFCO)一高层周三表示，中国2017/18年度将进口1亿吨大豆，超过
美国和中国官方预估。
    
    据周三一份行业报告，美国大豆加工商上月的单位大豆出油率为两年最低，引发对2017
年大豆整体油含量的担忧。
    
    交易员称，大宗商品基金周三买超芝加哥期货交易所(CBOT)大豆、豆油、玉米和豆粕期
货合约，卖超小麦合约。
    
    小麦市场关注焦点在埃及，该国周三标购一批未说明数量的小麦，1月1-10日装运。埃
及是全球最大的小麦进口国，此前主要从黑海地区采购。    
    
 以下为0154GMT报价：
 合约          价格     变动    涨跌%  两日涨跌  30日移动均   RSI
                                       %         值          
 CBOT小麦    421.25     1.25   +0.30%    -1.58%      429.97    40
 CBOT玉米    338.25     0.00   +0.00%    +0.22%      347.33    29
 CBOT大豆    977.00     0.75   +0.08%    +0.96%      987.67    52
 CBOT稻米     12.08   -$0.01   -0.04%    +5.09%      $11.92    79
 WTI原油      55.34    $0.01   +0.02%    -0.65%      $53.54    49
 汇率                                                            
 欧元/美元   $1.179  -$0.001   -0.05%    -0.09%                  
 美元/澳元   0.7594    0.001   +0.09%    -0.46%                  
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王灿/李爽  审校 陈宗琦/徐文焰)

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