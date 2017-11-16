芝加哥期市：大豆期货因强劲需求连续第二日上涨，小麦期货反弹

路透11月16日 - 芝加哥大豆期货周四连续第二个交易日上涨，受益 于美国加工企业的强劲需求和中国进口将增加的预期。 小麦期货反弹，上日创下9月初以来最大单日跌幅。玉米期货基本持 平。 美国全国油籽加工商协会(NOPA)周三称，美国大豆加工商10月份提高 了加工进度，加工量创纪录第五高位和历年同期第二高位。 美国全国油籽加工商协会(NOPA)称，其成员10月压榨1.64242亿蒲式耳大豆，高于9月的 1.36419亿蒲式耳。去年10月压榨量为1.64641亿，为10月最高压榨纪录。 中国需求强劲的预期，也对大豆带来支撑。全球大豆总成交量中，超过60%流向中国。 中粮集团有限公司(COFCO)一高层周三表示，中国2017/18年度将进口1亿吨大豆，超过 美国和中国官方预估。 据周三一份行业报告，美国大豆加工商上月的单位大豆出油率为两年最低，引发对2017 年大豆整体油含量的担忧。 交易员称，大宗商品基金周三买超芝加哥期货交易所(CBOT)大豆、豆油、玉米和豆粕期 货合约，卖超小麦合约。 小麦市场关注焦点在埃及，该国周三标购一批未说明数量的小麦，1月1-10日装运。埃 及是全球最大的小麦进口国，此前主要从黑海地区采购。 以下为0154GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 421.25 1.25 +0.30% -1.58% 429.97 40 CBOT玉米 338.25 0.00 +0.00% +0.22% 347.33 29 CBOT大豆 977.00 0.75 +0.08% +0.96% 987.67 52 CBOT稻米 12.08 -$0.01 -0.04% +5.09% $11.92 79 WTI原油 55.34 $0.01 +0.02% -0.65% $53.54 49 汇率 欧元/美元 $1.179 -$0.001 -0.05% -0.09% 美元/澳元 0.7594 0.001 +0.09% -0.46% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王灿/李爽 审校 陈宗琦/徐文焰)