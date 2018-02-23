芝加哥期市：大豆期货小幅上涨，在一年高位附近徘徊

路透悉尼2月23日 - 美国大豆期货周五小幅上涨，在一年高位附近徘 徊，因阿根廷产量下降的预期支撑价格，推动大豆价格有望连续第三周收 涨。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货本周涨逾2%，连涨第三 周。 大豆触及2017年3月以来最高点每蒲式耳10.48-1/4美元。 主力玉米期货本周跌近0.5%，为六周来首次周线下跌。 主力小麦合约本周累计已跌1%，为六周来首次周线下滑。 美国农业部(USDA)周四预期，美国玉米和大豆种植面积各为9,000万英亩；小麦 种植面积4,650万英亩，略高于去年。这些预测大致与分析师预期相符。 美国政府周五将公布长期供需预估和美国一周出口销售报告。 阿根廷依然是大豆市场的关注焦点。交易商评估产量下降的预估、下周少量降雨 的前景以及巴西丰产因素。 以下为0119 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 452.50 1.25 +0.28% +1.17% 443.47 52 CBOT玉米 366.50 -0.25 -0.07% +0.21% 359.76 59 CBOT大豆 1033.00 1.00 +0.10% -0.12% 993.38 79 CBOT稻米 12.02 $0.00 +0.00% +1.39% $12.21 43 WTI原油 62.69 -$0.08 -0.13% +1.64% $63.17 58 汇率 欧元/美 $1.232 -$0.001 -0.09% +0.29% 元 美元/澳 0.7832 -0.001 -0.17% +0.37% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担 。 (完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 徐文焰/王颖)