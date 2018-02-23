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市场报道
February 23, 2018 / 1:51 AM / 2 days ago

芝加哥期市：大豆期货小幅上涨，在一年高位附近徘徊

2 分钟阅读

    路透悉尼2月23日 - 美国大豆期货周五小幅上涨，在一年高位附近徘
徊，因阿根廷产量下降的预期支撑价格，推动大豆价格有望连续第三周收
涨。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货本周涨逾2%，连涨第三
周。
    
    大豆触及2017年3月以来最高点每蒲式耳10.48-1/4美元。
    
    主力玉米期货本周跌近0.5%，为六周来首次周线下跌。

    主力小麦合约本周累计已跌1%，为六周来首次周线下滑。
    
    美国农业部(USDA)周四预期，美国玉米和大豆种植面积各为9,000万英亩；小麦
种植面积4,650万英亩，略高于去年。这些预测大致与分析师预期相符。
    
    美国政府周五将公布长期供需预估和美国一周出口销售报告。
    
    阿根廷依然是大豆市场的关注焦点。交易商评估产量下降的预估、下周少量降雨
的前景以及巴西丰产因素。

 以下为0119 GMT报价：
 合约           价格      变动     涨跌%   两日涨跌%  30日移动均值     RSI
 CBOT小麦     452.50      1.25    +0.28%      +1.17%        443.47      52
 CBOT玉米     366.50     -0.25    -0.07%      +0.21%        359.76      59
 CBOT大豆    1033.00      1.00    +0.10%      -0.12%        993.38      79
 CBOT稻米      12.02     $0.00    +0.00%      +1.39%        $12.21      43
 WTI原油       62.69    -$0.08    -0.13%      +1.64%        $63.17      58
 汇率                                                                     
 欧元/美      $1.232   -$0.001    -0.09%      +0.29%                      
 元                                                                 
 美元/澳      0.7832    -0.001    -0.17%      +0.37%                      
 元                                                                 
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担
。
    (完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 徐文焰/王颖)
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