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芝加哥期市：大豆期货小幅走低，本周料涨2.5%
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2017年11月3日 / 凌晨1点41分 / 1 天前

芝加哥期市：大豆期货小幅走低，本周料涨2.5%

2 分钟阅读

    路透悉尼11月3日 - 美国大豆期货周五走低，从上日触及的近三周高点回落，但有望实现10月中旬以来首次单周上涨，因为北美单产低于预期支撑价格。

    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货本周上涨近2.5%，为三周来首次单周上涨。

    大豆价格周四触及每蒲式耳10.00-1/2美元，为10月13日以来最高。

    玉米主力期约周线上涨近0.5%，为连续第二周上涨。
    
    主力小麦期约周线几近持平。
    
    美国农业部周四确认，向墨西哥出售1,356,360吨美国玉米，于当前和下一营销年度装货。此前已有消息称韩国进口商采购了数笔玉米。
    
    三位行业消息人士说，民间分析机构Informa Economics上调其2017年玉米单产预估至每英亩173.4蒲式耳，上次月度预估为每英亩170.5蒲式耳。
    
    根据美国农业部报告对中国的附注，预计中国在2017/18年度油籽进口料将增至创纪录的9,980万吨，比上一年度增加130万吨。

 以下爲0047 GMT报价：
 合约          价格     变动    涨跌%  两日涨跌%   30日移动均    RSI
                                                           值  
 CBOT小麦    427.50     1.50   +0.35%     +2.27%       437.00     45
 CBOT玉米    350.25    -0.25   -0.07%     +0.57%       350.11     52
 CBOT大豆    998.50    -0.75   -0.08%     +0.73%       984.84     64
 CBOT稻米     11.45    $0.01   +0.09%     -0.52%       $12.12     19
 WTI原油      54.86    $0.32   +0.59%     +1.03%       $51.94     78
 汇率                                                               
 欧元/美元   $1.166   $0.000   +0.00%     +0.34%                    
 美元/澳元   0.7687   -0.002   -0.32%     +0.16%                    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王灿/李婷仪 审校 王兴亚/许娜/张若琪)

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