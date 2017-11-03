芝加哥期市：大豆期货小幅走低，本周料涨2.5%

路透悉尼11月3日 - 美国大豆期货周五走低，从上日触及的近三周高点回落，但有望实现10月中旬以来首次单周上涨，因为北美单产低于预期支撑价格。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货本周上涨近2.5%，为三周来首次单周上涨。 大豆价格周四触及每蒲式耳10.00-1/2美元，为10月13日以来最高。 玉米主力期约周线上涨近0.5%，为连续第二周上涨。 主力小麦期约周线几近持平。 美国农业部周四确认，向墨西哥出售1,356,360吨美国玉米，于当前和下一营销年度装货。此前已有消息称韩国进口商采购了数笔玉米。 三位行业消息人士说，民间分析机构Informa Economics上调其2017年玉米单产预估至每英亩173.4蒲式耳，上次月度预估为每英亩170.5蒲式耳。 根据美国农业部报告对中国的附注，预计中国在2017/18年度油籽进口料将增至创纪录的9,980万吨，比上一年度增加130万吨。 以下爲0047 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 427.50 1.50 +0.35% +2.27% 437.00 45 CBOT玉米 350.25 -0.25 -0.07% +0.57% 350.11 52 CBOT大豆 998.50 -0.75 -0.08% +0.73% 984.84 64 CBOT稻米 11.45 $0.01 +0.09% -0.52% $12.12 19 WTI原油 54.86 $0.32 +0.59% +1.03% $51.94 78 汇率 欧元/美元 $1.166 $0.000 +0.00% +0.34% 美元/澳元 0.7687 -0.002 -0.32% +0.16% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王灿/李婷仪 审校 王兴亚/许娜/张若琪)