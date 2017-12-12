FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
芝加哥期市：大豆期货小涨，从近一个月低点回升
频道
专题
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
比特币
热点聚焦：比特币爆红暴露加密货币市场脆弱性
独家：福特拟在2020年将Fusion生产转往中国重庆的合资工厂
中国财经
独家：福特拟在2020年将Fusion生产转往中国重庆的合资工厂
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
国际财经
WTO会议无果而终 美国横加指责且一些成员国投否决票
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年12月12日 / 凌晨2点06分 / 2 天前

芝加哥期市：大豆期货小涨，从近一个月低点回升

2 分钟阅读

    路透悉尼12月12日 - 美国大豆期货周二走高，稍早触及近一个月低点；这是大豆期货五个交易日来首次上涨，但全球供应充裕限制了涨幅。

    0124GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货涨0.3%至每蒲式耳9.85美元。稍早曾触及11月17日以来最低水平9.81-1/4美元，周一收跌0.7%。

    主力玉米期货持平于每蒲式耳3.49美元。上日收跌1.1%，且盘中一度触及11月27日以来最低水平3.48-1/4美元。

    主力小麦期货几乎持平于每蒲式耳4.13-1/4美元。该合约周一收低1.3%，盘中触及1月以来低位4.10-3/4美元。
    
    小麦价格因全球库存充裕而承压。上周公布的加拿大官方产量预估高于预期加剧了看空人气，抵消了天气因素影响澳洲小麦收成的疑虑。
    
    阿根廷大豆产区周末的降雨和对未来一周将有更多降水的预期，缓和了对该国作物遭遇干旱天气影响的担忧，对价格造成拖累。阿根廷是重要的大豆生产国，也是全球最大的豆粕和豆油出口国。
    
    美国农业部周二发布月度供需报告时，可能修正大豆出口预估。
 以下为0124 GMT报价：
 合约          价格     变动    涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值   RSI
 CBOT小麦    413.25    -0.25   -0.06%     -1.37%        436.87    20
 CBOT玉米    349.00     0.00   +0.00%     -1.06%        356.05    34
 CBOT大豆    985.00     2.50   +0.25%     -0.48%        989.75    42
 CBOT稻米     12.25    $0.03   +0.20%     +1.49%        $11.99    54
 WTI原油      58.02    $0.03   +0.05%     +1.15%        $56.79    59
 汇率                                                               
 欧元/美元   $1.178   $0.001   +0.07%     +0.10%                    
 美元/澳元   0.7526    0.000   +0.03%     +0.29%                    
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王灿/徐文焰；审校 张若琪/张涛)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below