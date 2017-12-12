芝加哥期市：大豆期货小涨，从近一个月低点回升

路透悉尼12月12日 - 美国大豆期货周二走高，稍早触及近一个月低点；这是大豆期货五个交易日来首次上涨，但全球供应充裕限制了涨幅。 0124GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货涨0.3%至每蒲式耳9.85美元。稍早曾触及11月17日以来最低水平9.81-1/4美元，周一收跌0.7%。 主力玉米期货持平于每蒲式耳3.49美元。上日收跌1.1%，且盘中一度触及11月27日以来最低水平3.48-1/4美元。 主力小麦期货几乎持平于每蒲式耳4.13-1/4美元。该合约周一收低1.3%，盘中触及1月以来低位4.10-3/4美元。 小麦价格因全球库存充裕而承压。上周公布的加拿大官方产量预估高于预期加剧了看空人气，抵消了天气因素影响澳洲小麦收成的疑虑。 阿根廷大豆产区周末的降雨和对未来一周将有更多降水的预期，缓和了对该国作物遭遇干旱天气影响的担忧，对价格造成拖累。阿根廷是重要的大豆生产国，也是全球最大的豆粕和豆油出口国。 美国农业部周二发布月度供需报告时，可能修正大豆出口预估。 以下为0124 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 413.25 -0.25 -0.06% -1.37% 436.87 20 CBOT玉米 349.00 0.00 +0.00% -1.06% 356.05 34 CBOT大豆 985.00 2.50 +0.25% -0.48% 989.75 42 CBOT稻米 12.25 $0.03 +0.20% +1.49% $11.99 54 WTI原油 58.02 $0.03 +0.05% +1.15% $56.79 59 汇率 欧元/美元 $1.178 $0.001 +0.07% +0.10% 美元/澳元 0.7526 0.000 +0.03% +0.29% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王灿/徐文焰；审校 张若琪/张涛)