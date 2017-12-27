芝加哥期市：大豆期货小涨，阿根廷部分地区天气乾旱担忧带来支持

路透悉尼12月27日 - 美国大豆期货周三小涨，持守在两周高点附近，有关阿根廷部分地区天气干旱的担忧对价格构成支持，但全球供应充裕令涨势受限。 0137 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货涨0.2%至每蒲式耳9.61-1/4美元。该期约周二跳涨2.2%，触及12月14日以来的最高位9.74美元。 主力玉米期货跌0.2%至每蒲式耳3.52美元。该期约上日涨0.2%，盘中一度高见3.53-1/4美元，为12月8日以来的最高水平。 主力小麦期货跌0.1%报每蒲式耳4.21-3/4美元，周二收低0.6%。 阿根廷受乾燥天气笼罩，降低了其单产前景，从而支撑大豆期价。阿根廷是仅次于美国和巴西的全球第三大大豆出产国。 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，包括对冲基金在内的投机客最近一周报告增持大豆和玉米净空仓，减持小麦净空仓。 美国农业部上周的出口检验报告称，共检验130万吨美国大豆，609,281吨玉米和493,550吨小麦，均相对接近分析师预期。 以下为0137 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 421.75 -0.50 -0.12% -0.71% 428.94 65 CBOT玉米 352.00 -0.75 -0.21% +0.00% 352.43 75 CBOT大豆 961.25 2.00 +0.21% +1.24% 979.73 43 CBOT稻米 11.80 $0.00 +0.00% -1.67% $12.08 41 WTI原油 59.68 -$0.29 -0.48% +2.07% $57.40 74 汇率 欧元/美 $1.186 $0.000 +0.01% -0.08% 元 美元/澳 0.7731 0.000 +0.05% +0.21% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 侯雪苹/张若琪 审校 王丽鑫/张涛)