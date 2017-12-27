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#市场报道
December 27, 2017 / 2:06 AM / a day ago

芝加哥期市：大豆期货小涨，阿根廷部分地区天气乾旱担忧带来支持

2 分钟阅读

    路透悉尼12月27日 - 美国大豆期货周三小涨，持守在两周高点附近，有关阿根廷部分地区天气干旱的担忧对价格构成支持，但全球供应充裕令涨势受限。
    
    0137 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货涨0.2%至每蒲式耳9.61-1/4美元。该期约周二跳涨2.2%，触及12月14日以来的最高位9.74美元。
    
    主力玉米期货跌0.2%至每蒲式耳3.52美元。该期约上日涨0.2%，盘中一度高见3.53-1/4美元，为12月8日以来的最高水平。

    主力小麦期货跌0.1%报每蒲式耳4.21-3/4美元，周二收低0.6%。
    
    阿根廷受乾燥天气笼罩，降低了其单产前景，从而支撑大豆期价。阿根廷是仅次于美国和巴西的全球第三大大豆出产国。
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据显示，包括对冲基金在内的投机客最近一周报告增持大豆和玉米净空仓，减持小麦净空仓。
    
    美国农业部上周的出口检验报告称，共检验130万吨美国大豆，609,281吨玉米和493,550吨小麦，均相对接近分析师预期。

 以下为0137 GMT报价：
 合约           价格     变动     涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值     RSI
 CBOT小麦     421.75    -0.50    -0.12%     -0.71%        428.94      65
 CBOT玉米     352.00    -0.75    -0.21%     +0.00%        352.43      75
 CBOT大豆     961.25     2.00    +0.21%     +1.24%        979.73      43
 CBOT稻米      11.80    $0.00    +0.00%     -1.67%        $12.08      41
 WTI原油       59.68   -$0.29    -0.48%     +2.07%        $57.40      74
 汇率                                                                   
 欧元/美      $1.186   $0.000    +0.01%     -0.08%                      
 元                                                               
 美元/澳      0.7731    0.000    +0.05%     +0.21%                      
 元                                                               
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完) (编译 侯雪苹/张若琪 审校 王丽鑫/张涛)

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