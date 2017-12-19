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芝加哥期市：大豆期货小跌至10月初以来低点，受南美天气影响
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#货币新闻
December 19, 2017 / 1:48 AM / 2 days ago

芝加哥期市：大豆期货小跌至10月初以来低点，受南美天气影响

2 分钟阅读

    路透新加坡12月19日 - 芝加哥大豆期货周二小跌，在近11周低位附近交投，天气预报称阿根廷受乾旱影响的大豆种植地区将出现降雨打压了大豆期货价格。
    
    小麦期货连续第二天上涨，因市场忧虑美国大平原将缺少雪的覆盖，使得小麦可能易于受到低温之害。
    
    气象学家周一表示，周末期间阿根廷主要种植地带的降雨，缓解了大豆乾枯的状况，也使玉米种植农地得到滋润，多数受影响地区也得以恢复种植作物。
    
    

    阿根廷是全球最重要的豆粕出口国，及第三大玉米供应国。

    顾问机构Safras & Mercado周一称，2017/18作物年度巴西农户料生产1.1457亿吨大豆。该数字略低于10月估计的1.147亿吨，但仍为巴西历来最高产量。

    市场臆测，美国农业部将会在下月公布的月度供需报告中上调2017年美国玉米产量预估，这也重压市场。民间分析公司Informa Economics上周五上调了美国玉米产量预估。

    该公司在评估了美国最近的收成后，预估2017玉米单产每英亩176.6蒲式耳，高于美国农业部上次预估的175.4蒲式耳。
    
    小麦方面，农作物专家称，秋季种植推迟，加上美国大平原南部天气乾旱，或使硬红冬麦易遭冻伤，这可能使高蛋白的小麦供应进一步趋紧。
 以下为0115GMT报价：
 合约          价格     变动     涨跌%   两日涨跌%  30日移动均值    RSI
 CBOT小麦    420.75     0.25    +0.06%      +0.60%        432.80     68
 CBOT玉米    346.75    -0.25    -0.07%      -0.22%        353.61     63
 CBOT大豆    961.00    -0.50    -0.05%      -0.65%        985.49     26
 CBOT稻米     11.72    $0.01    +0.09%      +0.13%        $12.02     37
 WTI原油      57.22    $0.06    +0.10%      -0.14%        $57.07     51
 汇率                                                                  
 欧元/美     $1.178   $0.000    -0.02%      +0.23%                     
 元                                                               
 美元/澳     0.7663    0.000    +0.03%      +0.25%                     
 元                                                               
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完) (编译 陈宗琦/张若琪 审校 于春红)

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