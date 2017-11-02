芝加哥期市：大豆期货微幅上扬，在接近逾两周高位处徘徊

路透悉尼11月2日 - 美国大豆期货周四微幅上涨，在接近上日触及的逾两周高位处徘徊，产量不及预期的报告支撑价格。 0029GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货涨0.1%，报每蒲式耳9.92-1/2美元；周三上涨0.7%，价格一度触及10月16日以来最高的9.95美元。 主力玉米期货跌0.1%，报每蒲式耳3.47-3/4美元，上日上涨0.7%。 主力小麦合约持平，报每蒲式耳4.18-1/2美元，周三收低0.1%。 美国农业部(USDA)上个月调降美国2017年度大豆单产预估至每英亩 49.5蒲式耳，部分人士预期政府11月9日下一次公布月度供需报告时，将再度调降预估。 国际资产控股(INTL FCStone)对美国2017年大豆单产预估为每英亩49.9蒲式耳，持平于 上次的月度预估。该公司将美国玉米单产预估自上月所估的每英亩169.2蒲式耳调高至每英 亩173.7蒲式耳。 以下为0029 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 418.00 0.00 +0.00% -1.94% 411.85 25 CBOT玉米 347.75 -0.50 -0.14% -2.93% 355.26 44 CBOT大豆 992.00 0.75 +0.08% -4.64% 1024.60 54 CBOT稻米 11.51 $0.00 +0.04% +15.33% $9.84 24 WTI原油 54.25 -$0.05 -0.09% +2.34% $52.41 73 汇率 欧元/美元 $1.163 $0.103 +9.72% +9.29% 美元/澳元 0.7682 0.021 +2.77% +2.44% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/张若琪 审校 戴素萍/杜明霞)