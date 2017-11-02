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芝加哥期市：大豆期货微幅上扬，在接近逾两周高位处徘徊
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2017年11月2日 / 凌晨1点29分 / 1 天前

芝加哥期市：大豆期货微幅上扬，在接近逾两周高位处徘徊

2 分钟阅读

    路透悉尼11月2日 - 美国大豆期货周四微幅上涨，在接近上日触及的逾两周高位处徘徊，产量不及预期的报告支撑价格。
    
    0029GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货涨0.1%，报每蒲式耳9.92-1/2美元；周三上涨0.7%，价格一度触及10月16日以来最高的9.95美元。
    
    主力玉米期货跌0.1%，报每蒲式耳3.47-3/4美元，上日上涨0.7%。

    主力小麦合约持平，报每蒲式耳4.18-1/2美元，周三收低0.1%。
    
    美国农业部(USDA)上个月调降美国2017年度大豆单产预估至每英亩
49.5蒲式耳，部分人士预期政府11月9日下一次公布月度供需报告时，将再度调降预估。
    
    国际资产控股(INTL FCStone)对美国2017年大豆单产预估为每英亩49.9蒲式耳，持平于
上次的月度预估。该公司将美国玉米单产预估自上月所估的每英亩169.2蒲式耳调高至每英
亩173.7蒲式耳。
    
 以下为0029 GMT报价：
 合约             价格     变动     涨跌%   两日涨跌%   30日移动均值     RSI
 CBOT小麦       418.00     0.00    +0.00%      -1.94%         411.85      25
 CBOT玉米       347.75    -0.50    -0.14%      -2.93%         355.26      44
 CBOT大豆       992.00     0.75    +0.08%      -4.64%        1024.60      54
 CBOT稻米        11.51    $0.00    +0.04%     +15.33%          $9.84      24
 WTI原油         54.25   -$0.05    -0.09%      +2.34%         $52.41      73
 汇率                                                                       
 欧元/美元      $1.163   $0.103    +9.72%      +9.29%                       
 美元/澳元      0.7682    0.021    +2.77%      +2.44%                       
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/张若琪 审校 戴素萍/杜明霞)

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