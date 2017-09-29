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芝加哥期市：大豆期货微幅走低，但本月料录得1.5%的涨幅
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#货币新闻
2017年9月29日 / 凌晨1点39分 / 22 天前

芝加哥期市：大豆期货微幅走低，但本月料录得1.5%的涨幅

2 分钟阅读

    路透悉尼9月29日 - 美国大豆价格周五微幅下跌，但料将因中国的强
劲需求而录得1.5%的月度涨幅。
    
    截至周四收盘，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约本月涨
幅已达1.5%，部份扳回上月高达6%的跌幅。
    
    主力玉米合约本月已下跌近2%，连续第二个月延续跌势。

    主力小麦合约本月迄今累计上涨约5%，为三个月来首次月线上升。
    
    美国农业部(USDA)公布大豆一周出口销售数量创纪录第三大，新旧作合计略逾310万吨
。其中140万吨是为销往中国。
    
    美国农业部周五将发布作物报告，分析师预计，届时政府将调低对美国2017年小麦产量
的预估。
    
    分析师预计美国农业部将公布，截至9月1日的美国玉米库存为23.53亿蒲式耳，若果真
如此，将创1988年以来同期最高库存规模。
    

 以下为0054GMT报价：
 合约           价格      变动      涨跌%   两日涨跌%  30日移动均值     RSI
 CBOT小麦     453.75     -1.25     -0.27%      -1.68%        442.03      63
 CBOT玉米     351.75     -0.75     -0.21%      -0.64%        354.38      51
 CBOT大豆     959.00     -0.50     -0.05%      -0.67%        957.00      45
 CBOT稻米      12.05     $0.07     +0.63%      +1.22%        $12.59      36
 WTI原油       51.57     $0.01     +0.02%      -1.09%        $49.03      66
 汇率                                                                
 欧元/美元    $1.178    $0.000     +0.00%      +0.35%                
 美元/澳元    0.7849    -0.001     -0.09%      +0.01%                
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/张若琪 审校 龚芳/陈宗琦)

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