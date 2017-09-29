芝加哥期市：大豆期货微幅走低，但本月料录得1.5%的涨幅

路透悉尼9月29日 - 美国大豆价格周五微幅下跌，但料将因中国的强 劲需求而录得1.5%的月度涨幅。 截至周四收盘，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约本月涨 幅已达1.5%，部份扳回上月高达6%的跌幅。 主力玉米合约本月已下跌近2%，连续第二个月延续跌势。 主力小麦合约本月迄今累计上涨约5%，为三个月来首次月线上升。 美国农业部(USDA)公布大豆一周出口销售数量创纪录第三大，新旧作合计略逾310万吨 。其中140万吨是为销往中国。 美国农业部周五将发布作物报告，分析师预计，届时政府将调低对美国2017年小麦产量 的预估。 分析师预计美国农业部将公布，截至9月1日的美国玉米库存为23.53亿蒲式耳，若果真 如此，将创1988年以来同期最高库存规模。 以下为0054GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 453.75 -1.25 -0.27% -1.68% 442.03 63 CBOT玉米 351.75 -0.75 -0.21% -0.64% 354.38 51 CBOT大豆 959.00 -0.50 -0.05% -0.67% 957.00 45 CBOT稻米 12.05 $0.07 +0.63% +1.22% $12.59 36 WTI原油 51.57 $0.01 +0.02% -1.09% $49.03 66 汇率 欧元/美元 $1.178 $0.000 +0.00% +0.35% 美元/澳元 0.7849 -0.001 -0.09% +0.01% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/张若琪 审校 龚芳/陈宗琦)