芝加哥期市：大豆期货持稳，但料将录得8月来最大周线跌幅

路透马尼拉12月15日 - 美国大豆期货周五持稳，但或将出现四个多月来最大周线跌幅，受全球第三大供应国阿根廷的降雨预期影响。

0201GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)3月交割的大豆期货持平于每蒲式耳9.68美元，本周迄今已下跌2.2%，为截至8月4日当周以来最大跌幅。

虽然围绕阿根廷部分大豆产区干旱天气的担忧对市场构成支撑，但“天气预报显示周末及之后降水概率加大，将驱散上述担忧，”澳洲联邦银行(CBA)分析师Tobin Gorey在报告中称。

阿根廷罗萨里奥交易所周三宣布将2017-18年度小麦产量预估由1,630万吨上调至1,730万吨，指因单产高于预期。

但布宜诺斯艾利斯谷物交易所称，11月以来困扰潘帕斯农业区的乾旱可能导致2017/18年度大豆种植面积减少。

芝加哥小麦期货升0.3%至每蒲式耳4.19-1/2美元，周二一度触及11个月低点，不过本周接近持平。

玉米期货持平于每蒲式耳3.48-1/2美元，本周跌逾1%。

分析公司Strategie Grains下调对本季欧盟软小麦出口的月度预估，因考虑到全球市场竞争激烈，且从德国和波兰的出货十分缓慢。