芝加哥期市：大豆期货收在10美元之上，因豆粕上涨

路透芝加哥2月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一跳涨1.9%，跟随豆粕上涨，交易商表示，因投资者担忧阿根廷干燥的天气令该国大豆减产。

豆粕期货大涨4.2%，至2016年7月来最高水准。阿根廷是全球最大豆粕出口国和第三大大豆出口国。

交投最活跃的大豆期货收在10美元之上，为12月6日来首次。

周度出口数据强劲，对市场提供进一步支撑。

美国农业部称，上周出口检验美国大豆131.9万吨，高于80-110万吨的分析师预估区间。

美国农业部表示，中国取消了购买45.5万吨2017/18销售年度交付的美国大豆的订单。交易商没有理会这消息。

美国农业部也表示，民间出口商出口销售31.4万吨2017/18年交付和11.6万吨2018/19年交付的美国大豆，目的地不祥。

CBOT-3月大豆期货收高18-3/4美分，报每蒲式耳10.01-3/4美元。。

CBOT-3月豆粕期货收高14美元，报每短吨357.8美元。CBOT-3月豆油期货跌0.11美分，报每磅31.85美分。

今日CBOT大豆预估成交量为403,244口，豆粕为267,867口，豆油为232,588口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)