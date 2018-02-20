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货币新闻
February 20, 2018 / 1:56 AM / a day ago

芝加哥期市：大豆期货涨1%至七个月高点

2 分钟阅读

    路透悉尼2月20日 - 美国大豆期货周二上涨1%，触及近七个月高点，因阿根廷主产区的干旱气候限制了这个全球主要出口国的产量。

    0113GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货涨1%至每蒲式耳10.31-1/2美元，接近盘中高点10.33-1/2美元(2017年7月25日以来最高水平)。大豆期货上周五跌0.3%，美国市场周一因假日休市。

    主力玉米期货涨0.3%至每蒲式耳3.68-1/2美元，接近盘中高点3.69美元，后者为去年8月以来最高水平。上日玉米期货收盘基本持平。

    主力小麦期约上涨0.7%至每蒲式耳4.60-3/4美元，上周五收低0.9%。
    
    阿根廷自去年11月来的干旱天气已影响大豆单产，促使分析师和农户将产量预估下调约1,000万吨，对最终产量的预测值则是不到5,000万吨。
    
    研究机构Safras & Mercado周一说，巴西2017/18大豆产量料将达到1.156亿吨的纪录水平，较上年的前次纪录高位1.142亿吨多出1.2%。    
    
 以下爲0113 GMT报价：
 合约       价格      变动      涨跌%   两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                                   值           
 CBOT小麦     460.75      3.00  +0.66%     -0.22%       441.96   56
 CBOT玉米     368.50      1.00  +0.27%     +0.20%       358.07   69
 CBOT大豆    1031.50     10.00  +0.98%     +0.71%       986.42   77
 CBOT稻米      11.99    -$0.03  -0.21%     +0.33%       $12.21   31
 WTI原油       62.44     $0.76  +1.23%     +1.79%       $63.23   56
 汇率                                                              
  欧元/美     $1.239   -$0.001  -0.11%     -0.09%                  
 元                                                             
 美元/澳元    0.7905    -0.001  -0.08%     -0.06%                  
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王灿/李婷仪 审校 王颖/王丽鑫/杜明霞)
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