芝加哥期市：大豆期货涨1%至七个月高点

路透悉尼2月20日 - 美国大豆期货周二上涨1%，触及近七个月高点，因阿根廷主产区的干旱气候限制了这个全球主要出口国的产量。 0113GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货涨1%至每蒲式耳10.31-1/2美元，接近盘中高点10.33-1/2美元(2017年7月25日以来最高水平)。大豆期货上周五跌0.3%，美国市场周一因假日休市。 主力玉米期货涨0.3%至每蒲式耳3.68-1/2美元，接近盘中高点3.69美元，后者为去年8月以来最高水平。上日玉米期货收盘基本持平。 主力小麦期约上涨0.7%至每蒲式耳4.60-3/4美元，上周五收低0.9%。 阿根廷自去年11月来的干旱天气已影响大豆单产，促使分析师和农户将产量预估下调约1,000万吨，对最终产量的预测值则是不到5,000万吨。 研究机构Safras & Mercado周一说，巴西2017/18大豆产量料将达到1.156亿吨的纪录水平，较上年的前次纪录高位1.142亿吨多出1.2%。 以下爲0113 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 460.75 3.00 +0.66% -0.22% 441.96 56 CBOT玉米 368.50 1.00 +0.27% +0.20% 358.07 69 CBOT大豆 1031.50 10.00 +0.98% +0.71% 986.42 77 CBOT稻米 11.99 -$0.03 -0.21% +0.33% $12.21 31 WTI原油 62.44 $0.76 +1.23% +1.79% $63.23 56 汇率 欧元/美 $1.239 -$0.001 -0.11% -0.09% 元 美元/澳元 0.7905 -0.001 -0.08% -0.06% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王灿/李婷仪 审校 王颖/王丽鑫/杜明霞)