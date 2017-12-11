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芝加哥期市：大豆期货第四日连跌，创10日低点
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December 11, 2017 / 2:30 AM / in 2 days

芝加哥期市：大豆期货第四日连跌，创10日低点

2 分钟阅读

    路透悉尼12月11日 - 美国大豆期货周一连续第四个交易日下跌，触及10日低点，有利的南美天气预报强化了全球供应充裕前景。

    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货跌0.4%至每蒲式耳9.86美元，接近盘中低点、也是12月1日以来低点9.85-1/2美元。大豆期货上周五收盘跌0.2%。

    主力玉米期货跌0.4%至每蒲式耳3.51-1/4美元，上日涨0.4%。

    主力小麦期货跌0.3%至每蒲式耳4.17-3/4美元，接近日低4.17-1/4，后者是11月2
日以来最低。

    美国农业部(USDA)周五称，民间出口商公布2017-18年度向中国出口268,000吨大豆。 
    
    美国政府亦公布，2017-18年度还出口129,000吨大豆，在2018-19年度出口66,000吨，
目的地均未披露。
    
    咨询公司AgRural周五将2017-18年度巴西大豆产量预估从1.102亿吨上调至1.129亿吨。
    
 以下为0201 GMT报价：
 合约      价格    变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均   RSI
                                   %         值           
 CBOT小麦  417.75  -1.25   -0.30%  -0.89%    438.03       24
 CBOT玉米  351.25  -1.50   -0.43%  -0.07%    356.58       42
 CBOT大豆  986.00  -3.75   -0.38%  -0.60%    989.80       42
 CBOT稻米  12.11   $0.04   +0.37%  -0.16%    $11.97       44
 WTI原油   57.12   -$0.24  -0.42%  +0.76%    $56.63       51
 汇率                                                     
 欧元/美   $1.178  $0.001  +0.09%  +0.03%                 
 元                                                       
 美元/澳   0.7515  0.001   +0.15%  +0.05%                 
 元                                                       
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王灿/刘秀红；审校 王兴亚/高琦)

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