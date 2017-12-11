芝加哥期市：大豆期货第四日连跌，创10日低点

路透悉尼12月11日 - 美国大豆期货周一连续第四个交易日下跌，触及10日低点，有利的南美天气预报强化了全球供应充裕前景。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货跌0.4%至每蒲式耳9.86美元，接近盘中低点、也是12月1日以来低点9.85-1/2美元。大豆期货上周五收盘跌0.2%。 主力玉米期货跌0.4%至每蒲式耳3.51-1/4美元，上日涨0.4%。 主力小麦期货跌0.3%至每蒲式耳4.17-3/4美元，接近日低4.17-1/4，后者是11月2 日以来最低。 美国农业部(USDA)周五称，民间出口商公布2017-18年度向中国出口268,000吨大豆。 美国政府亦公布，2017-18年度还出口129,000吨大豆，在2018-19年度出口66,000吨， 目的地均未披露。 咨询公司AgRural周五将2017-18年度巴西大豆产量预估从1.102亿吨上调至1.129亿吨。 以下为0201 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 417.75 -1.25 -0.30% -0.89% 438.03 24 CBOT玉米 351.25 -1.50 -0.43% -0.07% 356.58 42 CBOT大豆 986.00 -3.75 -0.38% -0.60% 989.80 42 CBOT稻米 12.11 $0.04 +0.37% -0.16% $11.97 44 WTI原油 57.12 -$0.24 -0.42% +0.76% $56.63 51 汇率 欧元/美 $1.178 $0.001 +0.09% +0.03% 元 美元/澳 0.7515 0.001 +0.15% +0.05% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王灿/刘秀红；审校 王兴亚/高琦)