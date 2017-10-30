芝加哥期市：大豆期货触及五日高位，巴西干旱天气引发产量下降担忧

路透悉尼10月30日 - 美国大豆周一微幅上涨，触及近一周高点，因巴西的干旱天气引发有关产量下降的担忧。 0225 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆期货涨0.5%，报每蒲式耳9.80-1/4美元，接近日内高位9.80-1/2美元，该点位也是10月25日以来最高位。大豆上周五收高0.4%。 主力玉米期货上扬0.1%，报每蒲式耳3.49美元，上一交易日收涨0.5%。 主力小麦期约少有变动，报每蒲式耳4.27美元，上周五收低1%。 小麦受到美国供应需求疲弱的压力。 国际谷物理事会上周四调升对2017/18全球谷物产量预估，主因预计美国玉米产量料将增加。 以下爲0153 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 427.00 -0.25 -0.06% -1.10% 440.57 37 CBOT玉米 349.00 0.25 +0.07% -0.43% 350.36 47 CBOT大豆 980.25 5.00 +0.51% +0.93% 973.40 51 CBOT稻米 11.80 -$0.04 -0.38% +0.13% $12.32 28 WTI原油 53.95 $0.05 +0.09% +2.49% $51.37 76 汇率 欧元/美 $1.161 $0.000 +0.03% -0.33% 元 美元/澳元 0.7676 0.000 +0.00% +0.21% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/李婷仪 审校 李爽/郑茵)