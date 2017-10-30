FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
芝加哥期市：大豆期货触及五日高位，巴西干旱天气引发产量下降担忧
频道
专题
西班牙检方以叛乱等罪名指控前加泰罗尼亚地区领导人普伊格蒙特
时事要闻
西班牙检方以叛乱等罪名指控前加泰罗尼亚地区领导人普伊格蒙特
中国10月官方PMI双双回落预示四季度开局偏弱 经济升温苗头减退
中国财经
中国10月官方PMI双双回落预示四季度开局偏弱 经济升温苗头减退
焦点：两名特朗普前助手遭通俄门调查指控 另有一位前顾问认罪
深度分析
焦点：两名特朗普前助手遭通俄门调查指控 另有一位前顾问认罪
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年10月30日 / 凌晨2点50分 / 1 天内

芝加哥期市：大豆期货触及五日高位，巴西干旱天气引发产量下降担忧

2 分钟阅读

    路透悉尼10月30日 - 美国大豆周一微幅上涨，触及近一周高点，因巴西的干旱天气引发有关产量下降的担忧。
    
    0225 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆期货涨0.5%，报每蒲式耳9.80-1/4美元，接近日内高位9.80-1/2美元，该点位也是10月25日以来最高位。大豆上周五收高0.4%。 
    
    主力玉米期货上扬0.1%，报每蒲式耳3.49美元，上一交易日收涨0.5%。

    主力小麦期约少有变动，报每蒲式耳4.27美元，上周五收低1%。
    
    小麦受到美国供应需求疲弱的压力。
    
    国际谷物理事会上周四调升对2017/18全球谷物产量预估，主因预计美国玉米产量料将增加。
    
 以下爲0153 GMT报价：
 合约       价格     变动      涨跌%   两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                                  值           
 CBOT小麦    427.00     -0.25  -0.06%     -1.10%       440.57   37
 CBOT玉米    349.00      0.25  +0.07%     -0.43%       350.36   47
 CBOT大豆    980.25      5.00  +0.51%     +0.93%       973.40   51
 CBOT稻米     11.80    -$0.04  -0.38%     +0.13%       $12.32   28
 WTI原油      53.95     $0.05  +0.09%     +2.49%       $51.37   76
 汇率                                                             
  欧元/美    $1.161    $0.000  +0.03%     -0.33%                  
 元                                                            
 美元/澳元   0.7676     0.000  +0.00%     +0.21%                  
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/李婷仪 审校 李爽/郑茵)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below