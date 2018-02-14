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February 14, 2018 / 2:08 AM / 2 days ago

芝加哥期市：大豆期货跌离10周高位，但阿根廷天气乾燥抑制跌势

2 分钟阅读

    路透悉尼2月14日 - 美国大豆期货周三小跌，跌离上日所创10周高位
；但阿根廷天气持续不佳将减少产量，这种预期抑制跌势。
    
    0134 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货跌0.3%，至
每蒲式耳10.09-1/2美元；周二则涨1%，并触及12月6日以来高点10.13-1/
2美元。
    
    主力玉米期货跌0.3%至每蒲式耳3.66-1/2美元，上日收升0.1%
。

    小麦主力期约下跌0.9%，报每蒲式耳4.56-1/2美元，上日收低0.7
%。
    
    小麦受到有关美国平原带乾旱天气疑虑的支撑，因忧心乾旱对正进入关
键生长阶段的作物构成威胁。
    
    阿根廷天气普遍乾旱为玉米和大豆提供了支撑。
  
 以下爲0314GMT报价：
 合约       价格       变动    涨跌%   两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                                  值           
 CBOT小麦      456.50   -4.25  -0.92%     -1.62%       439.33   55
 CBOT玉米      365.50   -1.25  -0.34%     -0.41%       356.39   60
 CBOT大豆     1009.00   -2.75  -0.27%     +0.72%       980.48   67
 CBOT稻米       12.29   $0.00  +0.00%     -0.85%       $12.19   46
 WTI原油        59.23   $0.04  +0.07%     -0.10%       $63.17   20
 汇率                                                             
  欧元/美      $1.235  $0.000  +0.03%     +0.51%                  
 元                                                            
 美元/澳元     0.7862   0.000  +0.04%     +0.05%                  
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为
美元/英担。(完) (编译 龚芳/李婷仪 审校 李爽/许娜)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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