芝加哥期市：大豆期货跌离10周高位，但阿根廷天气乾燥抑制跌势

路透悉尼2月14日 - 美国大豆期货周三小跌，跌离上日所创10周高位 ；但阿根廷天气持续不佳将减少产量，这种预期抑制跌势。 0134 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货跌0.3%，至 每蒲式耳10.09-1/2美元；周二则涨1%，并触及12月6日以来高点10.13-1/ 2美元。 主力玉米期货跌0.3%至每蒲式耳3.66-1/2美元，上日收升0.1% 。 小麦主力期约下跌0.9%，报每蒲式耳4.56-1/2美元，上日收低0.7 %。 小麦受到有关美国平原带乾旱天气疑虑的支撑，因忧心乾旱对正进入关 键生长阶段的作物构成威胁。 阿根廷天气普遍乾旱为玉米和大豆提供了支撑。 以下爲0314GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 456.50 -4.25 -0.92% -1.62% 439.33 55 CBOT玉米 365.50 -1.25 -0.34% -0.41% 356.39 60 CBOT大豆 1009.00 -2.75 -0.27% +0.72% 980.48 67 CBOT稻米 12.29 $0.00 +0.00% -0.85% $12.19 46 WTI原油 59.23 $0.04 +0.07% -0.10% $63.17 20 汇率 欧元/美 $1.235 $0.000 +0.03% +0.51% 元 美元/澳元 0.7862 0.000 +0.04% +0.05% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为 美元/英担。(完) (编译 龚芳/李婷仪 审校 李爽/许娜)