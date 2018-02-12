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February 12, 2018 / 2:34 AM / a day ago

芝加哥期市：大豆期货跳涨1.6%，触及近两周高点

2 分钟阅读

    路透悉尼2月12日 - 美国大豆期货周一上涨逾1.5%，因美元疲软引发市场对北美供应需求增加的预期，将期价推至近两周高点。
    
    0215 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨1.6%至每蒲式耳9.88-1/4美元，仅略低于盘中高点9.98-3/4美元，后者亦为1月31日以来最高。大豆期货周五跌0.5%。
    
    主力玉米期货上涨1.2%至3.66-1/2美元，上交易日收低1%。

    主力小麦期约上涨1.4%，报每蒲式耳4.55-1/4美元，周五收低1.6%。
    
    美国农业部周五上调对美国2017/18大豆期末库存的预估，反映出口速度比预期来得缓慢。
    
    贸易消息人士说，一些中国买家取消从美国购买玉米，转而从乌克兰采购，因中国当局收紧对转基因玉米的控管。
 以下爲0202 GMT报价：
 合约       价格      变动     涨跌%   两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                                  值           
 CBOT小麦     454.00     5.00  +1.11%     -0.49%       437.11   58
 CBOT玉米     365.50     3.50  +0.97%     -0.07%       355.40   64
 CBOT大豆     998.25    15.25  +1.55%     +1.06%       977.22   63
 CBOT稻米      12.39    $0.06  +0.49%     -0.48%       $12.16   54
 WTI原油       59.76    $0.56  +0.95%     -2.27%       $63.27   26
 汇率                                                             
  欧元/美     $1.227   $0.004  +0.32%     +0.22%                  
 元                                                            
 美元/澳元    0.7825    0.001  +0.17%     +0.59% (编译 张若琪/李婷仪 审校 于春红)
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