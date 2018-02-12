芝加哥期市：大豆期货跳涨1.6%，触及近两周高点

路透悉尼2月12日 - 美国大豆期货周一上涨逾1.5%，因美元疲软引发市场对北美供应需求增加的预期，将期价推至近两周高点。 0215 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨1.6%至每蒲式耳9.88-1/4美元，仅略低于盘中高点9.98-3/4美元，后者亦为1月31日以来最高。大豆期货周五跌0.5%。 主力玉米期货上涨1.2%至3.66-1/2美元，上交易日收低1%。 主力小麦期约上涨1.4%，报每蒲式耳4.55-1/4美元，周五收低1.6%。 美国农业部周五上调对美国2017/18大豆期末库存的预估，反映出口速度比预期来得缓慢。 贸易消息人士说，一些中国买家取消从美国购买玉米，转而从乌克兰采购，因中国当局收紧对转基因玉米的控管。 以下爲0202 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 454.00 5.00 +1.11% -0.49% 437.11 58 CBOT玉米 365.50 3.50 +0.97% -0.07% 355.40 64 CBOT大豆 998.25 15.25 +1.55% +1.06% 977.22 63 CBOT稻米 12.39 $0.06 +0.49% -0.48% $12.16 54 WTI原油 59.76 $0.56 +0.95% -2.27% $63.27 26 汇率 欧元/美 $1.227 $0.004 +0.32% +0.22% 元 美元/澳元 0.7825 0.001 +0.17% +0.59% (编译 张若琪/李婷仪 审校 于春红)