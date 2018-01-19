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January 19, 2018 / 2:20 AM / 2 days ago

芝加哥期市：大豆期货连涨五日，可望创三个月来单周最大涨幅

2 分钟阅读

    路透悉尼1月19日 - 美国大豆期货周五连续第五个交易日上涨，因市场担心大豆主要生产国阿根廷天气乾旱。大豆期货可望录得三个月来单周最大涨幅。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力3月大豆合约本周累计已涨近1.5%，可望创下2017年10月以来单周最大涨幅。
    
    主力玉米合约本周累计已涨近2%，或将写下12月1日以来单周最大涨幅。

    主力小麦期货周线上涨近1.5%，上周下挫近2.5%。
    
    大豆主要出口国阿根廷的主要种植带天候持续乾燥。
    
    国际谷物理事会(IGC)调升其2017/18年度全球小麦产量预估，但表示
2018/19年度全球小麦库存可能出现六年来首度下滑。
    
    IGC将2017/18年度全球玉米产量产量预估调高1,400万吨，至10.54亿
吨，部分反映出欧盟、中国与尼日利亚产量上修。
 以下爲0128 GMT报价：
 合约      价格    变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                   %         值          
 CBOT小麦  426.50    1.25  +0.29%    +1.19%      424.52   53
 CBOT玉米  352.00    0.50  +0.14%    -0.28%      350.28   60
 CBOT大豆  974.25    1.25  +0.13%    +0.57%      973.07   67
 CBOT稻米   12.11  -$0.04  -0.29%    -0.33%      $12.03   67
 WTI原油    63.37  -$0.58  -0.91%    -0.94%      $60.08   63
 汇率                                                       
 欧元/美   $1.223  $0.000  -0.02%    +0.41%                 
 元                                                      
 美元/澳   0.8005   0.001  +0.09%    +0.45%                 
 元                                                      
 (完) (编译 张若琪/陈宗琦；审校 徐文焰/戴素萍)
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