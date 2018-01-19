芝加哥期市：大豆期货连涨五日，可望创三个月来单周最大涨幅

路透悉尼1月19日 - 美国大豆期货周五连续第五个交易日上涨，因市场担心大豆主要生产国阿根廷天气乾旱。大豆期货可望录得三个月来单周最大涨幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力3月大豆合约本周累计已涨近1.5%，可望创下2017年10月以来单周最大涨幅。 主力玉米合约本周累计已涨近2%，或将写下12月1日以来单周最大涨幅。 主力小麦期货周线上涨近1.5%，上周下挫近2.5%。 大豆主要出口国阿根廷的主要种植带天候持续乾燥。 国际谷物理事会(IGC)调升其2017/18年度全球小麦产量预估，但表示 2018/19年度全球小麦库存可能出现六年来首度下滑。 IGC将2017/18年度全球玉米产量产量预估调高1,400万吨，至10.54亿 吨，部分反映出欧盟、中国与尼日利亚产量上修。 以下爲0128 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 426.50 1.25 +0.29% +1.19% 424.52 53 CBOT玉米 352.00 0.50 +0.14% -0.28% 350.28 60 CBOT大豆 974.25 1.25 +0.13% +0.57% 973.07 67 CBOT稻米 12.11 -$0.04 -0.29% -0.33% $12.03 67 WTI原油 63.37 -$0.58 -0.91% -0.94% $60.08 63 汇率 欧元/美 $1.223 $0.000 -0.02% +0.41% 元 美元/澳 0.8005 0.001 +0.09% +0.45% 元 (完) (编译 张若琪/陈宗琦；审校 徐文焰/戴素萍)