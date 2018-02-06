芝加哥期市：大豆触及三周低点，盼阿根廷降雨预期有助限制作物损失

路透悉尼2月6日 - 美国大豆期货周二连续第五个交易日下跌，触及三周低点，市场寄望阿根廷将迎来降雨的预测，可有助限制该国遭乾旱侵袭的作物损失。 0132 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货跌0.1%报每蒲式耳9.70-1/2美元，稍早触及1月18日以来最低价9.69美元。大豆期货周一收低0.9%。 小麦期货跌0.1%报每蒲式耳4.40-1/2美元。周一该合约收低1.5%，盘 中触及1月26日以来低点4.38-3/4美元。 玉米期货跌0.3%报每蒲式耳3.57-3/4美元，上日收低0.8%。 布宜诺斯艾利斯谷物交易所天气预测人士周一称，下周预计将有降雨，可 能缓和阿根廷大豆种植区干旱的影响，但补充道，干旱可能导致严重减产。 美国农业部公布，最近一周美国玉米出口检验107万吨，略超过贸易商预估 区间。 小麦价格承压，因有利天气料利好最近遭遇干旱天气的美国作物。 以下为0132GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 440.50 0.25 +0.06% -1.40% 433.02 51 CBOT玉米 357.75 -1.00 -0.28% -1.04% 353.61 47 CBOT大豆 970.50 0.75 +0.08% -0.84% 973.53 36 CBOT稻米 12.51 -$0.03 -0.20% +0.36% $12.10 71 WTI原油 63.49 -$0.66 -1.03% -2.99% $63.14 40 汇率 欧元/美元 $1.238 $0.002 +0.12% -0.63% 美元/澳元 0.7873 0.000 -0.05% -0.59% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英 担。 (完) (编译 张若琪/李爽 审校 陈宗琦/杜明霞)