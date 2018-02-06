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February 6, 2018 / 2:22 AM / in a day

芝加哥期市：大豆触及三周低点，盼阿根廷降雨预期有助限制作物损失

2 分钟阅读

    路透悉尼2月6日 - 美国大豆期货周二连续第五个交易日下跌，触及三周低点，市场寄望阿根廷将迎来降雨的预测，可有助限制该国遭乾旱侵袭的作物损失。
    
    0132 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货跌0.1%报每蒲式耳9.70-1/2美元，稍早触及1月18日以来最低价9.69美元。大豆期货周一收低0.9%。

    小麦期货跌0.1%报每蒲式耳4.40-1/2美元。周一该合约收低1.5%，盘
中触及1月26日以来低点4.38-3/4美元。
    
    玉米期货跌0.3%报每蒲式耳3.57-3/4美元，上日收低0.8%。
    
    布宜诺斯艾利斯谷物交易所天气预测人士周一称，下周预计将有降雨，可
能缓和阿根廷大豆种植区干旱的影响，但补充道，干旱可能导致严重减产。
    
    美国农业部公布，最近一周美国玉米出口检验107万吨，略超过贸易商预估
区间。
    
    小麦价格承压，因有利天气料利好最近遭遇干旱天气的美国作物。    
    
 以下为0132GMT报价：
 合约        价格    变动    涨跌%    两日涨跌%   30日移动均值   RSI
 CBOT小麦    440.50    0.25   +0.06%      -1.40%         433.02    51
 CBOT玉米    357.75   -1.00   -0.28%      -1.04%         353.61    47
 CBOT大豆    970.50    0.75   +0.08%      -0.84%         973.53    36
 CBOT稻米     12.51  -$0.03   -0.20%      +0.36%         $12.10    71
 WTI原油      63.49  -$0.66   -1.03%      -2.99%         $63.14    40
 汇率                                                                
 欧元/美元   $1.238  $0.002   +0.12%      -0.63%                     
 美元/澳元   0.7873   0.000   -0.05%      -0.59%                     
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英
担。
    (完) (编译 张若琪/李爽  审校 陈宗琦/杜明霞)
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