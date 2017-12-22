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芝加哥期市：大豆跌至三个月低位，因南美降雨提振丰产预期
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#货币新闻
December 22, 2017 / 2:12 AM / 4 days ago

芝加哥期市：大豆跌至三个月低位，因南美降雨提振丰产预期

2 分钟阅读

    路透新加坡12月22日 - 芝加哥大豆期货周五连续第七个交易日下跌
，触及三个月低点，因巴西与阿根廷天气好转，提振南美再度丰产的预期
。
    
    小麦期货价格几无变动，过去两个交易日则是上涨，对美国供应的需
求带来支撑。
    
    乾旱的阿根廷作物产区出现降雨，以及预估巴西产量将创下新高，这
两个因素拖累大豆市场。

    南美大豆产量增加料将加剧全球市场的竞争，而美国出口进度已经落后于去年。
    
    CBOT主力大豆合约本周迄今已下跌逾2%，或将连续第三周收跌。玉米期货本周上涨约1%，在过去两周则下跌。而小麦期货本周已扬升2.2%，或创下9月中旬以来最大单周涨幅。
    
    中国将收紧美国大豆的进口检验标准，增强了大豆的空头氛围。
    
    而对美国小麦的需求高于预期，则支撑小麦价格。
    
    美国农业部周四表示，美国小麦和玉米一周出口销售量分别为79.63万吨与160万吨，高于分析师此前的预期，而大豆出口销售170万吨则处于估值区间高端。

    
 以下为0140 GMT报价：
 合约       价格     变动     涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                      %         值          
 CBOT小麦    427.00     0.00  +0.00%    +1.79%      431.38   74
 CBOT玉米    351.00    -0.25  -0.07%    +1.01%      352.84   75
 CBOT大豆    946.50    -2.25  -0.24%    -0.99%      982.19   19
 CBOT稻米     11.86   -$0.14  -1.13%    +1.24%      $12.05   50
 WTI原油      58.16   -$0.20  -0.34%    +0.12%      $57.19   60
 汇率                                                          
 欧元/美元   $1.184  -$0.004  -0.30%    -0.27%                 
 美元/澳元   0.7710    0.001  +0.13%    +0.57%                 
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完) (编译 陈宗琦/徐文焰；审校 李爽)

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