芝加哥期市：大豆跌至三个月低位，因南美降雨提振丰产预期

路透新加坡12月22日 - 芝加哥大豆期货周五连续第七个交易日下跌 ，触及三个月低点，因巴西与阿根廷天气好转，提振南美再度丰产的预期 。 小麦期货价格几无变动，过去两个交易日则是上涨，对美国供应的需 求带来支撑。 乾旱的阿根廷作物产区出现降雨，以及预估巴西产量将创下新高，这 两个因素拖累大豆市场。 南美大豆产量增加料将加剧全球市场的竞争，而美国出口进度已经落后于去年。 CBOT主力大豆合约本周迄今已下跌逾2%，或将连续第三周收跌。玉米期货本周上涨约1%，在过去两周则下跌。而小麦期货本周已扬升2.2%，或创下9月中旬以来最大单周涨幅。 中国将收紧美国大豆的进口检验标准，增强了大豆的空头氛围。 而对美国小麦的需求高于预期，则支撑小麦价格。 美国农业部周四表示，美国小麦和玉米一周出口销售量分别为79.63万吨与160万吨，高于分析师此前的预期，而大豆出口销售170万吨则处于估值区间高端。 以下为0140 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 427.00 0.00 +0.00% +1.79% 431.38 74 CBOT玉米 351.00 -0.25 -0.07% +1.01% 352.84 75 CBOT大豆 946.50 -2.25 -0.24% -0.99% 982.19 19 CBOT稻米 11.86 -$0.14 -1.13% +1.24% $12.05 50 WTI原油 58.16 -$0.20 -0.34% +0.12% $57.19 60 汇率 欧元/美元 $1.184 -$0.004 -0.30% -0.27% 美元/澳元 0.7710 0.001 +0.13% +0.57% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 陈宗琦/徐文焰；审校 李爽)