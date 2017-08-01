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2017年8月1日 / 凌晨1点48分 / 7 天内

芝加哥期市：大豆跌逾1%，因美国农业部作物生长评估高于预期

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼8月1日 - 美国大豆期货周二下跌逾1%。美国农业部(USDA)对大豆的生长评估高于市场预期，缓解了产量可能因近期干旱天气受损的担忧。
    
    0110 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的大豆期货跌0.9%至每蒲式耳9.98美元，早前一度低见9.91-1/2美元，周一则收跌0.6%。
    
    主力玉米期货几无变动，交投在每蒲式耳3.84-1/2美元，上日收跌0.8%。

    交投最活跃的小麦期约涨0.4%报每蒲式耳4.76-1/4美元，周一收跌1.4%。
    
    美国农业部称，美国大豆作物生长优良率为59%，较前一周上升2个百分点，优于市场预期。
    
    玉米作物优良率为61%，略低于分析师预期。
    
    农业部称，美国春小麦优良率为31%，不及市场预期的33%。
    
 以下为0110GMT报价：
 合约      价格    变动           涨跌%   两日涨跌  30日移   RSI
                                          %         动均值   
 CBOT小麦  476.25  1.75           +0.37%  -0.99%    502.36   37
 CBOT玉米  384.50  -0.25          -0.06%  -0.90%    391.98   43
 CBOT大豆  998.00  -9.25          -0.92%  -1.48%    983.88   43
 CBOT稻米  12.26   $0.00          -0.04%  -1.29%    $11.91   67
 WTI原油   50.21   $0.04          +0.08%  +1.01%    $45.95   81
 汇率      
 欧元/美   $1.182  -$0.002        -0.15%  +0.61%             
 元                                                          
 美元/澳   0.8019  0.002          +0.21%  +0.41%             
 元                                                          
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/郑茵 审校 张涛/许娜)

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