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芝加哥期市：大豆跳涨近1%，从一个月低位反弹
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2017年8月7日 / 凌晨1点28分 / 6 天前

芝加哥期市：大豆跳涨近1%，从一个月低位反弹

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透悉尼8月7日 - 美国大豆周一涨近1%，从上周末所及一个月低位反弹，但由于大面积减产 的担忧缓解，大豆涨幅受限。
    
    0037GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货涨0.9%至每蒲式耳9.65美元，上周五收低0.4%。
    
    8月3日大豆触及每蒲式耳9.55-1/2美元低位，为6月30日以来最低。

    指标玉米期货涨0.8%至每蒲式耳3.84美元，接近盘中高点3.84-
1/2美元，此亦为8月1日以来高位。玉米期货上交易日涨0.9%。
    
    指标小麦期货涨0.8%至每蒲式耳4.58-1/4美元，上周五收低0.7
%并触及6月15日以来低点4.53-1/2美元。
    
    大豆此前因有利于作物的降雨预报而承压。
    
    俄罗斯IKAR提高该国2017年小麦产量预测，从先前预测的7,200-7,50
0万吨提高至7,400-7,700万吨。
    
 以下为0037 GMT报价：
 合约       价格    变动    涨跌%   两日涨  30日移   RSI
                                    跌%     动均值   
 CBOT小麦   458.25  3.50    +0.77%  +0.11%  498.91   34
 CBOT玉米   384.00  3.00    +0.79%  +1.65%  390.76   49
 CBOT大豆   965.00  8.25    +0.86%  +0.47%  988.59   34
 CBOT稻米   12.33   $0.00   +0.00%  -1.28%  $12.00   60
 WTI原油    49.62   $0.04   +0.08%  +1.20%  $46.79   64
 汇率                                                
 欧元/美元  $1.178  $0.002  +0.14%  -0.71%           
 美元/澳元  0.7937  0.002   +0.19%  -0.14%           
 (完) (编译 王颖/张涛；审校 许娜/龚芳)

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