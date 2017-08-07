芝加哥期市：大豆跳涨近1%，从一个月低位反弹

路透悉尼8月7日 - 美国大豆周一涨近1%，从上周末所及一个月低位反弹，但由于大面积减产 的担忧缓解，大豆涨幅受限。 0037GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货涨0.9%至每蒲式耳9.65美元，上周五收低0.4%。 8月3日大豆触及每蒲式耳9.55-1/2美元低位，为6月30日以来最低。 指标玉米期货涨0.8%至每蒲式耳3.84美元，接近盘中高点3.84- 1/2美元，此亦为8月1日以来高位。玉米期货上交易日涨0.9%。 指标小麦期货涨0.8%至每蒲式耳4.58-1/4美元，上周五收低0.7 %并触及6月15日以来低点4.53-1/2美元。 大豆此前因有利于作物的降雨预报而承压。 俄罗斯IKAR提高该国2017年小麦产量预测，从先前预测的7,200-7,50 0万吨提高至7,400-7,700万吨。 以下为0037 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨 30日移 RSI 跌% 动均值 CBOT小麦 458.25 3.50 +0.77% +0.11% 498.91 34 CBOT玉米 384.00 3.00 +0.79% +1.65% 390.76 49 CBOT大豆 965.00 8.25 +0.86% +0.47% 988.59 34 CBOT稻米 12.33 $0.00 +0.00% -1.28% $12.00 60 WTI原油 49.62 $0.04 +0.08% +1.20% $46.79 64 汇率 欧元/美元 $1.178 $0.002 +0.14% -0.71% 美元/澳元 0.7937 0.002 +0.19% -0.14% (完) (编译 王颖/张涛；审校 许娜/龚芳)