芝加哥期市：大豆连三日微幅走低，受干旱天气和充足供应预期打压

路透悉尼10月18日 - 美国大豆周三连续第三日微幅下跌，干旱天气预报引燃了市场对收割进展迅速和供应充足的预期。 0106GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货跌0.1%，报每蒲式耳9.84美元，周二收跌0.6%。 主力玉米期货跌0.1%，报每蒲式耳3.49-3/4美元，上日收低0.1%。 主力小麦合约跌0.2%至4.33-3/4美元，周二收低0.4%。 大豆和玉米期价承压，因美国中西部的乾燥天气料可让农户在未来几周赶上往常的收割 日程。 美国农业部(USDA)周一报告显示，截至周日美国玉米收割率28%，落后分析师预估的31% ，且仅比前一周增加6个百分点。 报告还显示美国大豆收割率49%，符合分析师预期。 以下为0106GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 433.75 -1.00 -0.23% -0.63% 443.21 42 CBOT玉米 349.75 -0.25 -0.07% -0.21% 351.61 47 CBOT大豆 984.00 -0.75 -0.08% -0.71% 969.80 58 CBOT稻米 12.13 $0.00 +0.00% +0.08% $12.32 54 WTI原油 52.08 $0.20 +0.39% +0.40% $50.44 66 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 王琛/张若琪 审校 许娜/王兴亚)