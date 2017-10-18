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芝加哥期市：大豆连三日微幅走低，受干旱天气和充足供应预期打压
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2017年10月18日 / 凌晨1点44分 / 7 天内

芝加哥期市：大豆连三日微幅走低，受干旱天气和充足供应预期打压

1 分钟阅读

    路透悉尼10月18日 - 美国大豆周三连续第三日微幅下跌，干旱天气预报引燃了市场对收割进展迅速和供应充足的预期。
    
    0106GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货跌0.1%，报每蒲式耳9.84美元，周二收跌0.6%。
    
    主力玉米期货跌0.1%，报每蒲式耳3.49-3/4美元，上日收低0.1%。

    主力小麦合约跌0.2%至4.33-3/4美元，周二收低0.4%。
    
    大豆和玉米期价承压，因美国中西部的乾燥天气料可让农户在未来几周赶上往常的收割
日程。
    
    美国农业部(USDA)周一报告显示，截至周日美国玉米收割率28%，落后分析师预估的31%
，且仅比前一周增加6个百分点。
    
    报告还显示美国大豆收割率49%，符合分析师预期。
   
 以下为0106GMT报价：
 合约               价格      变动     涨跌%    两日涨跌%   30日移动均值    RSI
 CBOT小麦         433.75     -1.00    -0.23%       -0.63%         443.21     42
 CBOT玉米         349.75     -0.25    -0.07%       -0.21%         351.61     47
 CBOT大豆         984.00     -0.75    -0.08%       -0.71%         969.80     58
 CBOT稻米          12.13     $0.00    +0.00%       +0.08%         $12.32     54
 WTI原油           52.08     $0.20    +0.39%       +0.40%         $50.44     66
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完) (编译 王琛/张若琪 审校 许娜/王兴亚)

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