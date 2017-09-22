芝加哥期市：大豆连续第五周上涨，因对美国供应需求强劲

路透悉尼9月22日 - 美国大豆期货周五基本持平，不过周线有可能连 续第五周上扬，因对美国供应需求强劲带来支撑。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货本周上涨近0.5%，过去 五周涨幅超过4%。 主力玉米期货本周跌近1.5%，为连续第二周下跌。 主力小麦期货合约本周上涨近1%，两周涨幅已超过3%。 阿根廷降雨过多威胁单产前景以及澳洲东部持续乾旱影响作物生长，令小麦价格获得支撑。 美国农业部报告称，最近一周美国出口销售大豆超过230万吨，高于贸易商预估的120-150万吨区间。 农业部称，民间出口商向中国出售了13.2万吨美国大豆。 以下为0054 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 452.50 0.00 +0.00% +0.61% 442.05 71 CBOT玉米 350.25 0.00 +0.00% +0.07% 357.13 55 CBOT大豆 970.75 0.00 +0.00% +0.08% 951.45 67 CBOT稻米 12.73 $0.02 +0.16% -0.59% $12.70 55 WTI原油 50.60 $0.05 +0.10% +0.38% $48.31 70 汇率 欧元/美元 $1.194 $0.000 +0.02% +0.42% 美元/澳元 0.7909 -0.002 -0.28% -1.52% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/徐文焰；审校 龚芳/张若琪)