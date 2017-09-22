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芝加哥期市：大豆连续第五周上涨，因对美国供应需求强劲
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#货币新闻
2017年9月22日 / 凌晨1点24分 / 1 个月前

芝加哥期市：大豆连续第五周上涨，因对美国供应需求强劲

2 分钟阅读

    路透悉尼9月22日 - 美国大豆期货周五基本持平，不过周线有可能连
续第五周上扬，因对美国供应需求强劲带来支撑。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货本周上涨近0.5%，过去
五周涨幅超过4%。
    
    主力玉米期货本周跌近1.5%，为连续第二周下跌。

    主力小麦期货合约本周上涨近1%，两周涨幅已超过3%。
    
    阿根廷降雨过多威胁单产前景以及澳洲东部持续乾旱影响作物生长，令小麦价格获得支撑。
    
    美国农业部报告称，最近一周美国出口销售大豆超过230万吨，高于贸易商预估的120-150万吨区间。
    
    农业部称，民间出口商向中国出售了13.2万吨美国大豆。

 以下为0054 GMT报价：
 合约               价格       变动      涨跌%    两日涨跌%   30日移动均值    RSI
 CBOT小麦         452.50       0.00     +0.00%       +0.61%         442.05     71
 CBOT玉米         350.25       0.00     +0.00%       +0.07%         357.13     55
 CBOT大豆         970.75       0.00     +0.00%       +0.08%         951.45     67
 CBOT稻米          12.73      $0.02     +0.16%       -0.59%         $12.70     55
 WTI原油           50.60      $0.05     +0.10%       +0.38%         $48.31     70
 汇率                                                                            
 欧元/美元        $1.194     $0.000     +0.02%       +0.42%                      
 美元/澳元        0.7909     -0.002     -0.28%       -1.52%                      
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/徐文焰；审校 龚芳/张若琪)

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