芝加哥期市：大豆需求强劲支撑价格上涨，小麦价格回落

路透新加坡9月18日 - 芝加哥大豆期货周一上涨，四个交易日内第三次上扬，因预期中国需求强劲，不过美国丰产预期限制涨势。 小麦期货今日下跌；上周五攀升1.4%，因担心全球第四大小麦出口国澳洲产量下降。 出口需求是大豆的主要支撑因素。美国农业部(USDA)称民间出口商又向中国出售了13.2万吨美国大豆。 美国墨西哥湾地区大豆现货价继续持坚，受到出口商寻购9月装船的大豆这种需求所支撑。 另外，据当地农业分析师周五称，阿根廷2017/18年度大豆收成料比上年度下降多达7%至5,200万吨，原因是利润率低而且大雨导致水量过多。 但是大豆价格涨幅有限，因预期未来几日美国中西部地区收割进度加快。美国气象服务机构MDA Weather Services在一份客户报告中称，美国中西部的东部地区以及三角洲地区的偏干天气将有利于玉米和大豆变干和提早收割。 小麦方面，澳洲政府上周下调对该国2017/18年度收成预估至2,164万吨，为八年最低。 展望明年，根据民间分析机构Informa Economics的一份客户报告，该公司预计美国农户2018年将种植更多玉米和小麦，并减少大豆种植。 根据路透周五见到的这份日期为周四的报告，该公司预计美国2018年玉米种植面积9,188.0万英亩，高于预估的2017年种植9,066.0万英亩。 以下为0109 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 448.75 -0.25 -0.06% +1.30% 446.52 74 CBOT玉米 354.75 0.00 +0.00% +0.14% 361.54 66 CBOT大豆 972.00 3.25 +0.34% -0.41% 950.91 67 CBOT稻米 12.83 $0.03 +0.20% +0.16% $12.66 69 WTI原油 49.83 -$0.06 -0.12% -0.12% $48.16 66 汇率 欧元/美 $1.195 $0.000 +0.03% +0.23% 元 美元/澳 0.8004 0.000 +0.04% -0.01% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 于春红/李爽/张若琪)