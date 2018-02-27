芝加哥期市：小麦上扬，位于七个月高点附近

路透悉尼2月27日 - 美国小麦周二小幅上涨，徘徊在七个月高点附近 ，此前美国农业部(USDA)称，最近的干旱天气损害作物生长状况，令人担 心全球产量可能偏低。 0206GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货上涨0.4%至每 蒲式耳4.74-1/2美元，周一收高1.8%，当日触及每蒲式耳4.76-3/4美元， 为2017年8月1日以来最高点。 主力大豆期货跌0.1%至每蒲式耳10.44-3/4美元，周一收跌0.1% 。 主力玉米期货跌0.1%至每蒲氏耳3.68-1/4美元，上日上涨0.6% 。 美国农业部周一表示，2月多数美国平原州冬小麦优良率下降，包括 产量最多的堪萨斯州，凸显该区域乾旱的影响。 美国平原地带的乾燥情况为小麦提供支撑，欧洲的严寒天候也引发天 候疑虑。 巴西顾问公司Agroconsult一名高管周五表示，2017/18作物年周期， 巴西大豆农户料将有1.175亿吨的创纪录收成。 以下为0206 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 474.50 1.75 +0.37% +1.93% 458.94 63 CBOT玉米 368.25 -0.25 -0.07% +0.55% 361.14 64 CBOT大豆 1044.75 -1.25 -0.12% -0.26% 1009.99 71 CBOT稻米 12.10 $0.00 +0.00% -1.06% $12.42 34 WTI原油 63.98 $0.07 +0.11% +0.68% $63.20 70 汇率 欧元/美 $1.234 $0.002 +0.16% +0.35% 元 美元/澳 0.7862 0.001 +0.10% +0.26% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 张荻/戴素萍/张若琪)