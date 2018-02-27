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货币新闻
February 27, 2018 / 2:31 AM / 2 days ago

芝加哥期市：小麦上扬，位于七个月高点附近

2 分钟阅读

    路透悉尼2月27日 - 美国小麦周二小幅上涨，徘徊在七个月高点附近
，此前美国农业部(USDA)称，最近的干旱天气损害作物生长状况，令人担
心全球产量可能偏低。
    
    0206GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货上涨0.4%至每
蒲式耳4.74-1/2美元，周一收高1.8%，当日触及每蒲式耳4.76-3/4美元，
为2017年8月1日以来最高点。
    
    主力大豆期货跌0.1%至每蒲式耳10.44-3/4美元，周一收跌0.1%
。

    主力玉米期货跌0.1%至每蒲氏耳3.68-1/4美元，上日上涨0.6%
。
    
    美国农业部周一表示，2月多数美国平原州冬小麦优良率下降，包括
产量最多的堪萨斯州，凸显该区域乾旱的影响。
    
    美国平原地带的乾燥情况为小麦提供支撑，欧洲的严寒天候也引发天
候疑虑。    

    巴西顾问公司Agroconsult一名高管周五表示，2017/18作物年周期，
巴西大豆农户料将有1.175亿吨的创纪录收成。
 以下为0206 GMT报价：
 合约          价格    变动    涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值   RSI
 CBOT小麦    474.50    1.75   +0.37%     +1.93%        458.94    63
 CBOT玉米    368.25   -0.25   -0.07%     +0.55%        361.14    64
 CBOT大豆   1044.75   -1.25   -0.12%     -0.26%       1009.99    71
 CBOT稻米     12.10   $0.00   +0.00%     -1.06%        $12.42    34
 WTI原油      63.98   $0.07   +0.11%     +0.68%        $63.20    70
 汇率                                                              
 欧元/美     $1.234  $0.002   +0.16%     +0.35%                    
 元                                                            
 美元/澳     0.7862   0.001   +0.10%     +0.26%                    
 元                                                            
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 张荻/戴素萍/张若琪)
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