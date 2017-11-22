FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
芝加哥期市：小麦价格上升，受益于空头回补以及美国作物生长条件下降
频道
专题
朝鲜称特朗普将朝鲜列为支持恐怖主义国家是“可耻行为”
半岛局势
朝鲜称特朗普将朝鲜列为支持恐怖主义国家是“可耻行为”
人民币综述：撮合成交模式年内推出 “所见即所得”有利价格发现
深度分析
人民币综述：撮合成交模式年内推出 “所见即所得”有利价格发现
焦点：中国金融强监管转向构建长效机制 应警惕为防风险而防风险
深度分析
焦点：中国金融强监管转向构建长效机制 应警惕为防风险而防风险
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年11月22日 / 凌晨2点11分 / 2 天前

芝加哥期市：小麦价格上升，受益于空头回补以及美国作物生长条件下降

2 分钟阅读

    路透新加坡11月22日 - 芝加哥小麦期货周三连续第二日攀升，因投资者回补空头，且美国冬季作物生长条件下降，支撑市场。
    
    美国农业部公布的一周作物生长条件显示，冬小麦优良率为52%，低于前一周的54%，也逊于分析师预估的持平。这份报告支撑小麦价格。
    
    交易员称，大宗商品基金周二买超芝加哥期货交易所(CBOT)小麦和豆油期货合约，卖超玉米、豆粕和大豆期货合约。

    乌拉尔山脉地区的放射性污染引发了一些担忧，但科学家称人类和环境未面临风险。

    交易员周二表示，美国中西部地区湿玉米堆积，提振了干玉米的溢价，增加了出口商的
成本。价格较低的阿根廷供应已经令美国出口商在全球市场遇挫。

    过去两个月的降雨和低温气候阻止晚播玉米自然干燥，导致美国玉米收割进度为三年来
最慢。进入收获季的玉米供应量为1988年以来最高，农场仓储空间和烘干机出现短缺。
         
 以下为0139GMT报价：
 合约      价格     变动    涨跌%   两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                               值           
 CBOT小麦  425.00   0.25    +0.06%  -0.53%     428.63       48
 CBOT玉米  344.25   -0.75   -0.22%  +0.36%     346.73       50
 CBOT大豆  988.25   -0.75   -0.08%  -0.23%     988.60       56
 CBOT稻米  12.31    -$0.03  -0.24%  +0.20%     $11.93       77
 WTI原油   57.51    $0.68   +1.20%  +2.53%     $54.40       69
 汇率                                                       
 欧元/美   $1.174   $0.000  +0.04%  -0.47%                  
 元                                                         
 美元/澳   0.7576   0.003   +0.36%  +0.15%                  
 元                                                         
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李爽/王灿；审校 许娜/王兴亚)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below