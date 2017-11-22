芝加哥期市：小麦价格上升，受益于空头回补以及美国作物生长条件下降

路透新加坡11月22日 - 芝加哥小麦期货周三连续第二日攀升，因投资者回补空头，且美国冬季作物生长条件下降，支撑市场。 美国农业部公布的一周作物生长条件显示，冬小麦优良率为52%，低于前一周的54%，也逊于分析师预估的持平。这份报告支撑小麦价格。 交易员称，大宗商品基金周二买超芝加哥期货交易所(CBOT)小麦和豆油期货合约，卖超玉米、豆粕和大豆期货合约。 乌拉尔山脉地区的放射性污染引发了一些担忧，但科学家称人类和环境未面临风险。 交易员周二表示，美国中西部地区湿玉米堆积，提振了干玉米的溢价，增加了出口商的 成本。价格较低的阿根廷供应已经令美国出口商在全球市场遇挫。 过去两个月的降雨和低温气候阻止晚播玉米自然干燥，导致美国玉米收割进度为三年来 最慢。进入收获季的玉米供应量为1988年以来最高，农场仓储空间和烘干机出现短缺。 以下为0139GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 425.00 0.25 +0.06% -0.53% 428.63 48 CBOT玉米 344.25 -0.75 -0.22% +0.36% 346.73 50 CBOT大豆 988.25 -0.75 -0.08% -0.23% 988.60 56 CBOT稻米 12.31 -$0.03 -0.24% +0.20% $11.93 77 WTI原油 57.51 $0.68 +1.20% +2.53% $54.40 69 汇率 欧元/美 $1.174 $0.000 +0.04% -0.47% 元 美元/澳 0.7576 0.003 +0.36% +0.15% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 李爽/王灿；审校 许娜/王兴亚)