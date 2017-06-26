芝加哥期市：小麦价格从一年高位回落，但产量担忧限制跌幅

路透悉尼6月26日 - 美国小麦周一小幅走低，从上日所及一年高位回 落，但对美国和欧洲产量下降的担忧给价格带来支撑。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货跌0.3%至每蒲式耳4.72 美元，周五收高2.7%，当日盘中一度触及每蒲式耳4.80-1/2美元，即2016 年6月以来最高。 主力大豆期货涨0.5%至每蒲式耳9.08-3/4美元，上周五收盘变 化不大。 交投最活络的玉米期货涨0.8%至每蒲式耳3.60-3/4美元，上日收低1.4%，当天价格曾触及3月31日以来最低位3.56-1/2美元。 今年南北达科达州的春小麦种植区的炎热干旱天气损及小麦生长，对小麦期货构成支撑。 农业机构FranceAgriMer的数据显示，6月19日止当周，法国软小麦的优良率大幅下降，表明上周热浪来袭之前，作物已经受到了干旱天气的影响。 玉米期货承压，因天气预报显示，美国关键种植区的天气状况良好。 以下为0144GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 472.00 -1.50 -0.32% +2.33% 442.03 55 CBOT玉米 360.75 3.00 +0.84% -0.55% 372.98 31 CBOT大豆 908.75 4.25 +0.47% +0.53% 934.09 28 CBOT稻米 11.23 -$0.03 -0.22% +1.13% $11.11 51 WTI原油 43.40 $0.39 +0.91% +1.54% $47.03 35 汇率 欧元/美元 $1.119 $0.000 +0.01% +0.39% 美元/澳元 0.7571 0.001 +0.08% +0.40% (完) (编译 王颖/白云; 审校 王丽鑫/张荻)