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2017年6月28日 / 凌晨2点14分 / 1 个月内

芝加哥期市：小麦价格走坚，因担心乾旱天气可能损及作物生长

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼6月28日 - 美国小麦价格周三小幅上涨，外界担忧美国小麦
种植区的干旱天气或影响作物生长。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货上涨0.3%，报每蒲式耳4
.70-1/4美元；周二收涨0.75%。
    
    主力大豆期货攀升0.2%，报每蒲式耳9.13-1/4美元；上日收涨1
.2%。

    主力玉米期货持稳于每蒲式耳3.59-1/4美元，上日收盘基本持平。
    
    根据美国农业部的每周作物情况报告，春小麦作物优良率为40%，略低于上周的41%，同样低于市场预估的41%。
    
    美国主要作物带持续乾燥的天气预报，使得优良率有继续下修之虞。
    
    根据农业部报告，美国玉米优良率为67%，持平于上周，但低于分析师预估的68%。
    
    交易商在农业部6月30日公布播种面积与季度库存报告前调整仓位。这项报告往往会影响市场。分析师预估农业部将微幅上调2017年美国玉米种植数据，下修大豆种植数据。

 以下爲0127GMT报价：
 合约       价格     变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                     %         值          
 CBOT小麦    470.25    1.25  +0.27%    +1.02%      458.83   50
 CBOT玉米    359.25    0.00  +0.00%    +0.07%      372.36   29
 CBOT大豆    913.25    2.00  +0.22%    +0.72%      930.13   37
 CBOT稻米     11.26  -$0.04  -0.31%    +0.67%      $11.15   51
 WTI原油      43.93  -$0.31  -0.70%    +1.27%      $46.72   44
 汇率                                                         
 欧元/美元   $1.134  $0.000  +0.01%    +1.42%                 
 美元/澳元   0.7599   0.002  +0.22%    +0.22%                 
 (完) (编译 王琛/陈宗琦；审校 白云/李爽)

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