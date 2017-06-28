芝加哥期市：小麦价格走坚，因担心乾旱天气可能损及作物生长

路透悉尼6月28日 - 美国小麦价格周三小幅上涨，外界担忧美国小麦 种植区的干旱天气或影响作物生长。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货上涨0.3%，报每蒲式耳4 .70-1/4美元；周二收涨0.75%。 主力大豆期货攀升0.2%，报每蒲式耳9.13-1/4美元；上日收涨1 .2%。 主力玉米期货持稳于每蒲式耳3.59-1/4美元，上日收盘基本持平。 根据美国农业部的每周作物情况报告，春小麦作物优良率为40%，略低于上周的41%，同样低于市场预估的41%。 美国主要作物带持续乾燥的天气预报，使得优良率有继续下修之虞。 根据农业部报告，美国玉米优良率为67%，持平于上周，但低于分析师预估的68%。 交易商在农业部6月30日公布播种面积与季度库存报告前调整仓位。这项报告往往会影响市场。分析师预估农业部将微幅上调2017年美国玉米种植数据，下修大豆种植数据。 以下爲0127GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 470.25 1.25 +0.27% +1.02% 458.83 50 CBOT玉米 359.25 0.00 +0.00% +0.07% 372.36 29 CBOT大豆 913.25 2.00 +0.22% +0.72% 930.13 37 CBOT稻米 11.26 -$0.04 -0.31% +0.67% $11.15 51 WTI原油 43.93 -$0.31 -0.70% +1.27% $46.72 44 汇率 欧元/美元 $1.134 $0.000 +0.01% +1.42% 美元/澳元 0.7599 0.002 +0.22% +0.22% (完) (编译 王琛/陈宗琦；审校 白云/李爽)