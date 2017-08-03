芝加哥期市：小麦因全球供应充沛第四天走低，大豆亦下跌

路透新加坡8月3日 - 芝加哥小麦期货周四进一步下跌，接近6月底以来最低水准，因全球充沛供应带来压力。 玉米和大豆期货均回吐昨日部分涨幅，因天气预报者预计，天气状况不会给美国中西部地区即将成熟作物的生长带来多少压力。 市场已基本消化美国春小麦生长条件极其恶劣的影响。农户正在收割受乾旱影响的作物，俄罗斯产量增加的预期也缓解了供应忧虑。 俄罗斯农业顾问机构IKAR周二将俄国今年小麦产量预估，上调至创纪录的7,400-7,700万吨区间。 玉米和大豆方面，天气预测显示，美国中西部农作物种植带核心未来两周不会出现什么严重的天气威胁。 玉米周三上涨，此前大宗商品经纪商INTL FCStone在周二晚间发布预估，预测美国2017年玉米产量为135.9亿蒲式耳，平均单产为每英亩162.8蒲式耳。 上述数据远低于美国农业部当前基于趋势的单产量每英亩170.4蒲式耳的预估。 以下为0036 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 459.75 -1.00 -0.22% -0.33% 500.28 29 CBOT玉米 378.50 -0.50 -0.13% +0.53% 390.82 40 CBOT大豆 974.75 -2.75 -0.28% +0.31% 985.91 40 CBOT稻米 12.48 -$0.02 -0.12% +1.75% $11.94 75 WTI原油 49.45 -$0.14 -0.28% +0.59% $46.36 66 汇率 欧元/美元 $1.184 -$0.001 -0.08% +0.36% 美元/澳元 0.7945 -0.002 -0.21% -0.28% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 许娜/张若琪 审校 李婷仪/张荻)