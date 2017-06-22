FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月前
芝加哥期市：小麦延续跌势，市场等候评估不利天气的影响
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年6月22日 / 凌晨1点33分 / 2 个月前

芝加哥期市：小麦延续跌势，市场等候评估不利天气的影响

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透6月22日 - 美国小麦周四跌0.5%，两天跌幅扩大至近2.5%，近期
涨势暂停，交易员评估欧美近期不利天气造成的影响。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货跌0.5%报每蒲式耳4.62-1/4
美元，周三收低1.7%。
    
    大豆期货持平报每蒲式耳9.18-1/2美元，周三收低1%。

    主力玉米期货微跌0.1%至每蒲式耳3.68-1/2美元，上日收跌0.3%。
    
    小麦期货本月上涨是受助于美国北部平原地区春麦作物生长情况变差，且市场担心法国遭遇热浪袭击可能对作物有不利影响。法国是欧盟最大的小麦生产国。
    
    交易员在美国农业部6月30日发布备受关注的种植面积与季度库存报告之前，开始调整仓位。

 以下为0058 GMT报价：
 合约       价格    变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                    %         值          
 CBOT小麦   462.25   -2.25  -0.48%    -2.17%      439.89   62
 CBOT玉米   368.25   -0.50  -0.14%    -0.47%      373.89   37
 CBOT大豆   918.50   -0.25  -0.03%    -1.00%      938.44   32
 CBOT稻米    11.20   $0.03  +0.22%    -1.50%      $11.07   50
 WTI原油     42.62   $0.09  +0.21%    -1.41%      $47.33   22
 汇率                                                        
 欧元/美元  $1.116  $0.000  -0.03%    +0.26%                 
 美元/澳元  0.7555   0.001  +0.07%    -0.32%                 
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完) (编译 李爽/徐文焰；审校 陈宗琦/戴素萍)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below