FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
芝加哥期市：小麦微跌，但有关美国不利天气将影响产量的担心限制跌幅
频道
专题
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
狗年展望
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
特朗普称朝韩对话是“好事” 冬奥会期间不搞军演
时事要闻
特朗普称朝韩对话是“好事” 冬奥会期间不搞军演
汇市一周综述：全球同步“制造”上升气流 欧元高飞人民币开门红
深度分析
汇市一周综述：全球同步“制造”上升气流 欧元高飞人民币开门红
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
January 4, 2018 / 3:29 AM / a day ago

芝加哥期市：小麦微跌，但有关美国不利天气将影响产量的担心限制跌幅

2 分钟阅读

    路透悉尼1月4日 - 美国小麦期货周四微幅下跌，从本周稍早触及的
一个月高位回落，但跌幅受限，因市场担心美国重要产区的不利天气将导
致产量下降。
    
    0247 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约跌0.5%，报
每蒲式耳4.34美元，上日收涨0.6%。
    
    主力大豆合约跌0.1%，报每蒲式耳9.68美元，周三上涨0.4%。

    主力玉米期约持平于每蒲式耳3.53美元，上交易日收跌0.1%。
    
    小麦获得支撑，因美国大平原地区气温降至零度以下，且预报显示乾燥天气将持续，提升了收成减少的前景。
    
    美国农业部周二下午报告称，主要种植州堪萨斯州的冬麦作物优良率为37%，较11月底下降了14个百分点。
    
    一年前该州的冬麦作物优良率为44%。
    
    气象学家周二称，阿根廷的产粮大省布宜诺斯艾利斯未来数日将大多维持乾燥天气。
   
 以下为0247GMT报价：
 合约           价格     变动    涨跌%   两日涨跌%   30日移动均   RSI
                                                             值  
 CBOT小麦     434.00    -2.00   -0.46%      +0.12%       427.30    69
 CBOT玉米     353.00     0.00   +0.00%      -0.07%       352.22    66
 CBOT大豆     968.00    -0.75   -0.08%      +0.34%       986.98    47
 CBOT稻米      11.61   -$0.04   -0.30%      -1.40%       $12.24    23
 WTI原油       61.86    $0.23   +0.37%      +2.47%       $58.25    84
 汇率                                                                
 欧元/美元    $1.202   $0.000   +0.04%      -0.33%                   
 美元/澳元    0.7830    0.000   -0.06%      +0.01% (编译 王琛/艾茂林; 审校 王丽鑫/张若琪)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below