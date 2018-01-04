芝加哥期市：小麦微跌，但有关美国不利天气将影响产量的担心限制跌幅

路透悉尼1月4日 - 美国小麦期货周四微幅下跌，从本周稍早触及的 一个月高位回落，但跌幅受限，因市场担心美国重要产区的不利天气将导 致产量下降。 0247 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约跌0.5%，报 每蒲式耳4.34美元，上日收涨0.6%。 主力大豆合约跌0.1%，报每蒲式耳9.68美元，周三上涨0.4%。 主力玉米期约持平于每蒲式耳3.53美元，上交易日收跌0.1%。 小麦获得支撑，因美国大平原地区气温降至零度以下，且预报显示乾燥天气将持续，提升了收成减少的前景。 美国农业部周二下午报告称，主要种植州堪萨斯州的冬麦作物优良率为37%，较11月底下降了14个百分点。 一年前该州的冬麦作物优良率为44%。 气象学家周二称，阿根廷的产粮大省布宜诺斯艾利斯未来数日将大多维持乾燥天气。 以下为0247GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 434.00 -2.00 -0.46% +0.12% 427.30 69 CBOT玉米 353.00 0.00 +0.00% -0.07% 352.22 66 CBOT大豆 968.00 -0.75 -0.08% +0.34% 986.98 47 CBOT稻米 11.61 -$0.04 -0.30% -1.40% $12.24 23 WTI原油 61.86 $0.23 +0.37% +2.47% $58.25 84 汇率 欧元/美元 $1.202 $0.000 +0.04% -0.33% 美元/澳元 0.7830 0.000 -0.06% +0.01% (编译 王琛/艾茂林; 审校 王丽鑫/张若琪)