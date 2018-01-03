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芝加哥期市：小麦持坚守在一个月高位附近，因寒冷天气加重产量忧虑
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#货币新闻
January 3, 2018 / 2:27 AM / 2 days ago

芝加哥期市：小麦持坚守在一个月高位附近，因寒冷天气加重产量忧虑

2 分钟阅读

    路透悉尼1月3日 - 美国小麦期货周三连续第二天上涨，因主要产区气温骤降，加深对作物可能受损的担忧，从而支撑小麦价格守在一个月高位附近。
    
    0133GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期约涨0.4%至每蒲式耳4.34-1/4美元；周二收涨1.5%，盘中高见4.36-1/4美元，为2017年12月5日以来最高。
    
    主力大豆期约升0.2%至每蒲式耳9.66-1/4美元，周二走坚0.3%。

    主力玉米合约持平，报每蒲式耳3.53-1/4美元。上日上涨0.7%。
    
    小麦价格受到支撑，因美国大平原区气温大幅下降，可能给没有雪保护的冬
眠作物造成损害。
    
    美国农业部(USDA)周二公布报告显示，上周出口检验美国大豆113.9万吨，分
析师的预估区间为110-130万吨。

    美国农业部称，上周出口检验美国玉米68.3898万吨，分析师的预估 区间为5
7.5-80万吨。上周出口检验美国小麦27.4506万吨。分析师预估区间为30-60万吨
。
        
 以下为0133 GMT报价：
 合约          价格     变动     涨跌%   两日涨跌%  30日移动均值    RSI
 CBOT小麦    435.25     1.75    +0.40%      +1.93%        427.51     75
 CBOT玉米    353.25     0.00    +0.00%      +0.71%        352.43     67
 CBOT大豆    966.75     2.00    +0.21%      +0.52%        988.05     47
 CBOT稻米     11.75   -$0.03    -0.21%      -1.43%        $12.28     27
 WTI原油      60.42    $0.05    +0.08%      +0.00%        $58.01     76
 汇率                                                                  
 欧元/美     $1.205   $0.000    -0.02%      +0.38%                     
 元                                                               
 美元/澳     0.7823   -0.001    -0.08%      +0.26%                     
 元                                                               
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/
英担。
    (完) (编译 许娜/张若琪 审校 郑茵/王丽鑫)

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