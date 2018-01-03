芝加哥期市：小麦持坚守在一个月高位附近，因寒冷天气加重产量忧虑

路透悉尼1月3日 - 美国小麦期货周三连续第二天上涨，因主要产区气温骤降，加深对作物可能受损的担忧，从而支撑小麦价格守在一个月高位附近。 0133GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期约涨0.4%至每蒲式耳4.34-1/4美元；周二收涨1.5%，盘中高见4.36-1/4美元，为2017年12月5日以来最高。 主力大豆期约升0.2%至每蒲式耳9.66-1/4美元，周二走坚0.3%。 主力玉米合约持平，报每蒲式耳3.53-1/4美元。上日上涨0.7%。 小麦价格受到支撑，因美国大平原区气温大幅下降，可能给没有雪保护的冬 眠作物造成损害。 美国农业部(USDA)周二公布报告显示，上周出口检验美国大豆113.9万吨，分 析师的预估区间为110-130万吨。 美国农业部称，上周出口检验美国玉米68.3898万吨，分析师的预估 区间为5 7.5-80万吨。上周出口检验美国小麦27.4506万吨。分析师预估区间为30-60万吨 。 以下为0133 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 435.25 1.75 +0.40% +1.93% 427.51 75 CBOT玉米 353.25 0.00 +0.00% +0.71% 352.43 67 CBOT大豆 966.75 2.00 +0.21% +0.52% 988.05 47 CBOT稻米 11.75 -$0.03 -0.21% -1.43% $12.28 27 WTI原油 60.42 $0.05 +0.08% +0.00% $58.01 76 汇率 欧元/美 $1.205 $0.000 -0.02% +0.38% 元 美元/澳 0.7823 -0.001 -0.08% +0.26% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/ 英担。 (完) (编译 许娜/张若琪 审校 郑茵/王丽鑫)