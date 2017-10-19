芝加哥期市：小麦期价小幅走高，自六日低点反弹

路透悉尼10月19日 - 美国小麦期货周四小幅走高，自前一日触及的六日低点反弹，但由于全球供应充足拖累价格，小麦涨幅受限。 0108GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货涨0.2%报每蒲式耳4.31美元。该合约周三收低1%，盘中触及10月12日以来低点4.29美元/蒲式耳。 交投最活跃的玉米期货涨0.3%至每蒲式耳3.49美元，上日收低0.4%，盘中触及10月12日以来低点3.47-3.4美元/蒲式耳。 主力大豆合约上涨0.3%报9.87美元，周三收盘近持平。 小麦价格承压，因黑海地区的小麦生产国供应充裕，使美国小麦很难吸引到国际买需。 美国小麦协会一发言人周二称，该协会将关闭已开办40年左右的开罗办公室。这也反映出美国小麦在全球 最大小麦进口国埃及的市场份额流失。 以下为0108 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 431.00 1.00 +0.23% -0.86% 442.88 42 CBOT玉米 349.50 1.00 +0.29% -0.14% 351.38 47 CBOT大豆 987.00 2.75 +0.28% +0.23% 970.42 61 CBOT稻米 11.87 -$0.08 -0.67% -2.18% $12.28 35 WTI原油 52.12 $0.08 +0.15% +0.46% $50.54 67 汇率 欧元/美元 $1.181 $0.003 +0.22% +0.40% 美元/澳元 0.7866 0.002 +0.28% +0.29% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 郑茵/张若琪 审校 许娜/龚芳)