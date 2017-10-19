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芝加哥期市：小麦期价小幅走高，自六日低点反弹
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2017年10月19日 / 凌晨1点36分 / 6 天前

芝加哥期市：小麦期价小幅走高，自六日低点反弹

2 分钟阅读

    路透悉尼10月19日 - 美国小麦期货周四小幅走高，自前一日触及的六日低点反弹，但由于全球供应充足拖累价格，小麦涨幅受限。
    
    0108GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货涨0.2%报每蒲式耳4.31美元。该合约周三收低1%，盘中触及10月12日以来低点4.29美元/蒲式耳。
    
    交投最活跃的玉米期货涨0.3%至每蒲式耳3.49美元，上日收低0.4%，盘中触及10月12日以来低点3.47-3.4美元/蒲式耳。

    主力大豆合约上涨0.3%报9.87美元，周三收盘近持平。
    
    小麦价格承压，因黑海地区的小麦生产国供应充裕，使美国小麦很难吸引到国际买需。
    
    美国小麦协会一发言人周二称，该协会将关闭已开办40年左右的开罗办公室。这也反映出美国小麦在全球
最大小麦进口国埃及的市场份额流失。
    
 以下为0108 GMT报价：
 合约          价格     变动     涨跌%   两日涨跌%   30日移动均    RSI
                                                             值  
 CBOT小麦    431.00     1.00    +0.23%      -0.86%       442.88     42
 CBOT玉米    349.50     1.00    +0.29%      -0.14%       351.38     47
 CBOT大豆    987.00     2.75    +0.28%      +0.23%       970.42     61
 CBOT稻米     11.87   -$0.08    -0.67%      -2.18%       $12.28     35
 WTI原油      52.12    $0.08    +0.15%      +0.46%       $50.54     67
 汇率                                                            
 欧元/美元   $1.181   $0.003    +0.22%      +0.40%               
 美元/澳元   0.7866    0.002    +0.28%      +0.29%               
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完) (编译 郑茵/张若琪 审校 许娜/龚芳)

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