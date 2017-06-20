芝加哥期市：小麦期价跳涨1.1%，因美国春麦生长优良率下滑

路透新加坡6月20日 - 芝加哥小麦期货周二上涨逾1%，在数周乾旱天 气后，美国春麦生长优良率进一步下滑，为价格带来支撑。 玉米期货小升，上交易日挫跌逾2%，因预测作物重要生长期的天气情 况改善，给期价带来压力。 美国农业部公布，美国春麦的生长优良率为41%，前一周为45%。路透 调查中分析师本来预期情况会改善。 农业部在当日收盘后表示，美国冬麦优良率为49%，上周为50%，去年 同期则为61%。 俄罗斯小麦出口价格连续第五周上涨，分析师周一表示，受全球指标 价格上扬支撑，且春季多雨导致国内收成时间可能推迟。 分析师表示，埃及需求较大，俄罗斯农业采用严格的增值税会计操作 新规，这些也进一步提供支持。 玉米期价周一下跌，因天气预报估计中西部玉米种植地区天气将较为 凉爽，目前作物生长已接近授粉期，这是决定一年产量的关键时期，通常 在7月到来。 根据美国农业部，玉米优良率为67%，持平于上周。路透访问的分析 师原本平均预估，在上周降雨后优良率上升1个百分点。 以下爲0050 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨 30日移 RSI 跌% 动均值 CBOT小麦 472.00 5.00 +1.07% +4.02% 436.58 80 CBOT玉米 376.50 1.25 +0.33% -0.79% 373.91 47 CBOT大豆 938.75 1.00 +0.11% +0.43% 943.28 57 CBOT稻米 11.44 -$0.08 -0.69% -0.31% $10.94 63 WTI原油 44.28 $0.08 +0.18% -1.03% $47.64 31 汇率 欧元/美元 $1.114 -$0.005 -0.47% +0.01% 美元/澳元 0.7591 -0.003 -0.33% +0.20% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为 美元/英担。(完) (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 郑茵/龚芳)