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芝加哥期市：小麦期价跳涨1.1%，因美国春麦生长优良率下滑
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2017年6月20日 / 凌晨1点24分 / 2 个月前

芝加哥期市：小麦期价跳涨1.1%，因美国春麦生长优良率下滑

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透新加坡6月20日 - 芝加哥小麦期货周二上涨逾1%，在数周乾旱天
气后，美国春麦生长优良率进一步下滑，为价格带来支撑。
    
    玉米期货小升，上交易日挫跌逾2%，因预测作物重要生长期的天气情
况改善，给期价带来压力。
    
    美国农业部公布，美国春麦的生长优良率为41%，前一周为45%。路透
调查中分析师本来预期情况会改善。

    农业部在当日收盘后表示，美国冬麦优良率为49%，上周为50%，去年
同期则为61%。
    
    俄罗斯小麦出口价格连续第五周上涨，分析师周一表示，受全球指标
价格上扬支撑，且春季多雨导致国内收成时间可能推迟。
    
    分析师表示，埃及需求较大，俄罗斯农业采用严格的增值税会计操作
新规，这些也进一步提供支持。
    
    玉米期价周一下跌，因天气预报估计中西部玉米种植地区天气将较为
凉爽，目前作物生长已接近授粉期，这是决定一年产量的关键时期，通常
在7月到来。
    
    根据美国农业部，玉米优良率为67%，持平于上周。路透访问的分析
师原本平均预估，在上周降雨后优良率上升1个百分点。
    
 以下爲0050 GMT报价：
 合约        价格    变动     涨跌%   两日涨  30日移   RSI
                                      跌%     动均值   
 CBOT小麦    472.00  5.00     +1.07%  +4.02%  436.58   80
 CBOT玉米    376.50  1.25     +0.33%  -0.79%  373.91   47
 CBOT大豆    938.75  1.00     +0.11%  +0.43%  943.28   57
 CBOT稻米    11.44   -$0.08   -0.69%  -0.31%  $10.94   63
 WTI原油     44.28   $0.08    +0.18%  -1.03%  $47.64   31
 汇率                                                  
 欧元/美元   $1.114  -$0.005  -0.47%  +0.01%           
 美元/澳元   0.7591  -0.003   -0.33%  +0.20%           
 　附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为
美元/英担。(完) (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 郑茵/龚芳)

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