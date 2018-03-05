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March 5, 2018 / 2:34 AM / 2 days ago

芝加哥期市：小麦期货上涨，主要产区的不利天气带来支持

2 分钟阅读

    路透悉尼3月5日 - 美国小麦期货周一上涨，在上个交易日下挫3%后反弹，因一个主要产区的不利天气将影响生产。
    
    0150GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货涨0.6%至每蒲式耳5.03美元。该合约周五收跌3%，盘中一度高见5.18-1/2美元，创下2017年7月以来的最高。
    
    交投最活跃的大豆期货涨0.1%至每蒲式耳10.72-1/4美元，周五则涨0.3%。
    
    交投最活跃的玉米期货持平在3.85-1/4美元，上个交易日收跌0.3%。

    在一美国主要产区天气不利的担忧之下，小麦上周稍早获得支撑。
    
    美国农业部周五上午称，民间出口商向中国出口19.8万吨大豆，为连 续第二日向世界最大油籽购买国出口大豆。
    
    阿根廷受到干旱打击的玉米和大豆作物情况恶化，三个主要产区省份作物评级下降，目前平均较一个月前低约23个百分点。
    
    民间分析公司Informa Economics周五将阿根廷2017/2018年度大豆产量预估下调700万吨至4,400万吨。
    
    该公司并将阿根廷2017/18年度玉米产量预估自3,700万吨下降至3,350万吨。

 以下为0150 GMT报价：
 合约          价格     变动    涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值    RSI
 CBOT小麦    503.00     3.00   +0.60%     -2.42%        468.18     72
 CBOT玉米    385.25     0.00   +0.00%     -0.26%        372.17     68
 CBOT大豆   1072.25     1.25   +0.12%     +0.40%       1021.31     85
 CBOT稻米     12.51    $0.04   +0.36%     +0.08%        $12.45     57
 WTI原油      61.66    $0.41   +0.67%     +1.10%        $62.85     47
 汇率                                                           
 欧元/美     $1.233   $0.002   +0.12%     +0.53%                
 元                                                             
 美元/澳     0.7761    0.000   -0.01%     +0.09%                
 元                                                             
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完) (编译 侯雪苹/张若琪 审校 徐文焰/王丽鑫/陈宗琦)
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