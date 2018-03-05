芝加哥期市：小麦期货上涨，主要产区的不利天气带来支持

路透悉尼3月5日 - 美国小麦期货周一上涨，在上个交易日下挫3%后反弹，因一个主要产区的不利天气将影响生产。 0150GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货涨0.6%至每蒲式耳5.03美元。该合约周五收跌3%，盘中一度高见5.18-1/2美元，创下2017年7月以来的最高。 交投最活跃的大豆期货涨0.1%至每蒲式耳10.72-1/4美元，周五则涨0.3%。 交投最活跃的玉米期货持平在3.85-1/4美元，上个交易日收跌0.3%。 在一美国主要产区天气不利的担忧之下，小麦上周稍早获得支撑。 美国农业部周五上午称，民间出口商向中国出口19.8万吨大豆，为连 续第二日向世界最大油籽购买国出口大豆。 阿根廷受到干旱打击的玉米和大豆作物情况恶化，三个主要产区省份作物评级下降，目前平均较一个月前低约23个百分点。 民间分析公司Informa Economics周五将阿根廷2017/2018年度大豆产量预估下调700万吨至4,400万吨。 该公司并将阿根廷2017/18年度玉米产量预估自3,700万吨下降至3,350万吨。 以下为0150 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 503.00 3.00 +0.60% -2.42% 468.18 72 CBOT玉米 385.25 0.00 +0.00% -0.26% 372.17 68 CBOT大豆 1072.25 1.25 +0.12% +0.40% 1021.31 85 CBOT稻米 12.51 $0.04 +0.36% +0.08% $12.45 57 WTI原油 61.66 $0.41 +0.67% +1.10% $62.85 47 汇率 欧元/美 $1.233 $0.002 +0.12% +0.53% 元 美元/澳 0.7761 0.000 -0.01% +0.09% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 侯雪苹/张若琪 审校 徐文焰/王丽鑫/陈宗琦)