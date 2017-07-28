芝加哥期市：小麦期货上涨，但周线料跌逾3.5%且为连续第三周下滑

路透悉尼7月28日 - 美国小麦期货周五上涨，但周线料将录得逾3.5%的跌幅，因市场对于近期干旱天气可能导致全球供应吃紧的担忧缓解。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货本周已跌逾3.5%，为连续第三周下跌。 交投最活跃的大豆期货全周下滑近2%，几乎悉数回吐之前一周录得的涨幅。 主力玉米期货周线跌逾1.5%，上周收涨1%。 正在进行年度巡查的小麦质量委员会调查团周四表示，2017年美国硬红春麦单产预估约为每英亩38.1蒲式耳，低于2016年时预估的每英亩45.7蒲式耳，也不及过去五年均值每英亩46.8蒲式耳。 玉米与大豆主要种植地区不天气预报不佳，令作物受到威胁。 以下爲0130 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 480.50 0.75 +0.16% +0.58% 502.76 36 CBOT玉米 386.75 -1.00 -0.26% +0.19% 393.12 45 CBOT大豆 1004.50 -3.00 -0.30% +0.42% 979.93 48 CBOT稻米 12.35 $0.04 +0.28% +0.61% $11.87 78 WTI原油 48.97 -$0.07 -0.14% +0.45% $45.55 74 汇率 欧元/美元 $1.168 $0.000 -0.01% -0.49% 美元/澳元 0.7957 -0.001 -0.08% -0.55% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/陈宗琦；审校 王丽鑫/李婷仪/张若琪)