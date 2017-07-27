芝加哥期市：小麦期货上涨，因春麦供应疑虑再起

路透悉尼7月27日 - 美国小麦价格周四小涨，自上日触及的近一个月低点进一步复苏，交易商消化一主要产区作物大面积受天气损害的报告。 0110GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦上涨0.5%至每蒲式耳4.80-1/4美元；周三收高0.8%，但盘中一度触及近一个月低点4.73美元。 主力大豆合约变动不大，报每蒲式耳9.99-1/2美元。周三上涨0.8%。 交投最活跃的玉米期货合约亦几近持平于每蒲式耳3.86-1/4美 元。上交易日涨1%，之前期价跌至3.79-1/4美元的6月30日以来低点。 小麦质量委员会在北达科他州进行年度巡查，其巡查员发现，北达科 他州中部和西北部种植的春麦显示受到乾热天气影响，单产量预计将较上 年同期大幅下降。 交易员密切关注天气情况，因玉米和小麦均处于关键生长期。一些报 告称艾奥瓦州西部降雨少于预期，在午后交易中提供支撑。 以下爲0110GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 480.25 2.50 +0.52% +1.32% 502.40 37 CBOT玉米 386.25 0.25 +0.06% +1.05% 393.58 44 CBOT大豆 999.50 -0.75 -0.07% +0.68% 977.64 47 CBOT稻米 12.25 -$0.03 -0.24% -0.45% $11.85 73 WTI原油 48.60 -$0.15 -0.31% +1.48% $45.38 71 汇率 欧元/美元 $1.172 -$0.001 -0.08% +0.62% 美元/澳元 0.8002 0.000 +0.01% +0.83% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美 元/英担。 (完) (编译 张若琪/郑茵 审校 戴素萍/杜明霞/张若琪)