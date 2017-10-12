芝加哥期市：小麦期货上涨，玉米期货位于一个月低点附近

路透新加坡10月12日 - 美国小麦期货周四上涨，为四个交易日来首 见，投资者逢低买入，但全球供应充裕，以及来自黑海小麦的竞争限制了 涨幅。 玉米期货几无变动，位于上个交易日触及的一个月低点附近。 美国小麦在俄罗斯和乌克兰低价小麦面前缺乏竞争力。 埃及国家采购机构本周通过国际采购招标，购买170,000吨俄罗斯小麦，是次招标没有 美国小麦提出竞价。 美国农业部(USDA)证实，民间出口商出售104,202吨美国硬红冬麦和150,000吨玉米至墨 西哥。 更多销售美国小麦和玉米的这类消息可望支撑谷物市场。玉米合约周三曾跌至9月 12日以来低位3.45-1/2美元，小麦则过去三个交易日均跌。 美国农业部预定1600 GMT公布月度全球农业供需预估报告及作物产量报告。交易员预计 农业部将上调美国玉米产量预估。 以下为0034 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 434.75 1.50 +0.35% -0.11% 443.93 37 CBOT玉米 346.50 0.50 +0.14% -0.79% 352.51 36 CBOT大豆 967.25 2.00 +0.21% +0.13% 964.78 53 CBOT稻米 12.04 $0.00 +0.00% +0.12% $12.40 47 WTI原油 51.03 -$0.27 -0.53% +0.22% $49.96 56 汇率 欧元/美元 $1.186 $0.000 +0.03% +0.47% 美元/澳元 0.7804 0.002 +0.22% +0.36% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 张荻/张若琪 审校 戴素萍/王兴亚)