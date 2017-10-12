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芝加哥期市：小麦期货上涨，玉米期货位于一个月低点附近
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#货币新闻
2017年10月12日 / 凌晨1点05分 / 9 天前

芝加哥期市：小麦期货上涨，玉米期货位于一个月低点附近

2 分钟阅读

    路透新加坡10月12日 - 美国小麦期货周四上涨，为四个交易日来首
见，投资者逢低买入，但全球供应充裕，以及来自黑海小麦的竞争限制了
涨幅。
    
    玉米期货几无变动，位于上个交易日触及的一个月低点附近。
    
    美国小麦在俄罗斯和乌克兰低价小麦面前缺乏竞争力。

    埃及国家采购机构本周通过国际采购招标，购买170,000吨俄罗斯小麦，是次招标没有
美国小麦提出竞价。
    
    美国农业部(USDA)证实，民间出口商出售104,202吨美国硬红冬麦和150,000吨玉米至墨
西哥。
    
    更多销售美国小麦和玉米的这类消息可望支撑谷物市场。玉米合约周三曾跌至9月
12日以来低位3.45-1/2美元，小麦则过去三个交易日均跌。
    
    美国农业部预定1600 GMT公布月度全球农业供需预估报告及作物产量报告。交易员预计
农业部将上调美国玉米产量预估。

 以下为0034 GMT报价：
 合约           价格     变动     涨跌%   两日涨跌%   30日移动均值     RSI
 CBOT小麦     434.75     1.50    +0.35%      -0.11%         443.93      37
 CBOT玉米     346.50     0.50    +0.14%      -0.79%         352.51      36
 CBOT大豆     967.25     2.00    +0.21%      +0.13%         964.78      53
 CBOT稻米      12.04    $0.00    +0.00%      +0.12%         $12.40      47
 WTI原油       51.03   -$0.27    -0.53%      +0.22%         $49.96      56
 汇率                                                                     
 欧元/美元    $1.186   $0.000    +0.03%      +0.47%                       
 美元/澳元    0.7804    0.002    +0.22%      +0.36%                       
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完) (编译 张荻/张若琪 审校 戴素萍/王兴亚)

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