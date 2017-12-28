芝加哥期市：小麦期货下跌，但美国不利天气或损害作物令跌势受限

路透悉尼12月28日 - 美国小麦期货周四小跌，上日则涨逾1%；不过，对于美国不利天气可能损害作物的担忧令跌势受限。 0232 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货跌0.1%至每蒲式耳4.27-3/4美元，周三则收涨1.4%。 主力大豆合约跌0.2%至每蒲式耳9.65-3/4美元，周三收跌0.3%。 主力玉米期货跌0.1%至3.53-3/4美元，上日涨0.3%。 美国大平原地区寒冷天气可能不利处于休眠状态的冬小麦，进一步支撑小麦价格。 周一的元旦假期之前，成交量依然不大，价格很容易因缺少流动性而出现大幅波动。 根据上周公布的监管数据，投资基金持有的美国小麦期货净空仓接近纪录高位，玉米和大豆净空仓也很高。 以下为0232GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 427.75 -0.25 -0.06% +1.30% 428.51 69 CBOT玉米 353.25 -0.50 -0.14% +0.14% 352.55 76 CBOT大豆 965.75 -1.75 -0.18% -0.57% 991.07 35 CBOT稻米 11.79 $0.00 +0.00% -1.34% $12.10 41 WTI原油 59.78 $0.14 +0.23% -0.32% $57.54 74 汇率 欧元/美 $1.190 $0.002 +0.13% +0.37% 元 美元/澳 0.7780 0.001 +0.17% +0.69% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/王颖；审校 于春红)