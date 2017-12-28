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芝加哥期市：小麦期货下跌，但美国不利天气或损害作物令跌势受限
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December 28, 2017 / 3:07 AM / a day ago

芝加哥期市：小麦期货下跌，但美国不利天气或损害作物令跌势受限

2 分钟阅读

    路透悉尼12月28日 - 美国小麦期货周四小跌，上日则涨逾1%；不过，对于美国不利天气可能损害作物的担忧令跌势受限。
    
    0232 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活跃的小麦期货跌0.1%至每蒲式耳4.27-3/4美元，周三则收涨1.4%。
    
    主力大豆合约跌0.2%至每蒲式耳9.65-3/4美元，周三收跌0.3%。

    主力玉米期货跌0.1%至3.53-3/4美元，上日涨0.3%。
    
    美国大平原地区寒冷天气可能不利处于休眠状态的冬小麦，进一步支撑小麦价格。
    
    周一的元旦假期之前，成交量依然不大，价格很容易因缺少流动性而出现大幅波动。
    
    根据上周公布的监管数据，投资基金持有的美国小麦期货净空仓接近纪录高位，玉米和大豆净空仓也很高。

    
    以下为0232GMT报价：

 合约      价格      变动     涨跌%    两日涨跌  30日移动均  RSI
                                       %         值          
 CBOT小麦    427.75    -0.25   -0.06%    +1.30%      428.51   69
 CBOT玉米    353.25    -0.50   -0.14%    +0.14%      352.55   76
 CBOT大豆    965.75    -1.75   -0.18%    -0.57%      991.07   35
 CBOT稻米     11.79    $0.00   +0.00%    -1.34%      $12.10   41
 WTI原油      59.78    $0.14   +0.23%    -0.32%      $57.54   74
 汇率                                                           
 欧元/美     $1.190   $0.002   +0.13%    +0.37%                 
 元                                                          
 美元/澳     0.7780    0.001   +0.17%    +0.69%                 
 元                                                          
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/王颖；审校 于春红)

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