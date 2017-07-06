芝加哥期市：小麦期货中止六连涨挫跌3%，脱离两年高位

路透悉尼7月6日 - 美国小麦期货周四下跌3%，中止连涨六日之势，这期间价格上扬超过20%；不过对美国关键种植区的炎热干燥天气大面积损及作物的担忧，令小麦期货持于两年高位附近。 玉米期货下跌超过1.5%，为八日来首次下跌，大豆期货价格小幅走低。 0128GMT时，芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活络的小麦期货跌2.9%至每蒲式耳5.43-3/4美元。周三收高0.9%，当时价格创出2015年7月以来最高位每蒲式耳5.74-1/2美元。 “我对小麦价格的涨幅感到吃惊，市场涨势可能有些过度，”澳洲国民银行(NAB)农业分析师Phin Ziebel说。 主力玉米期货合约下挫1.6%至每蒲式耳3.97-1/2美元，上日收高1.2%。 分析师称，炎热的天气可能影响作物生长。目前作物正接近授粉期。 主力大豆期货合约下滑0.2%至每蒲式耳9.92-1/4美元，上日大涨1.4%。 美国农业部上周五发布的报告称，大豆库存与种植面积均低于市场预期，支撑了大豆价格。 以下为0128 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 543.75 -16.25 -2.90% -2.03% 473.97 88 CBOT玉米 397.50 -6.50 -1.61% +2.32% 383.52 61 CBOT大豆 992.25 -2.00 -0.20% +1.17% 940.14 80 CBOT稻米 11.91 $0.00 +0.00% +0.76% $11.58 66 WTI原油 45.42 $0.29 +0.64% -3.51% $46.00 53 汇率 欧元/美元 $1.134 -$0.001 -0.11% -0.02% 美元/澳元 0.7595 0.000 -0.07% -0.07% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 白云/徐文焰；审校 龚芳/王丽鑫)