FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
芝加哥期市：小麦期货从两个月低位反弹，大豆亦微升
频道
专题
焦点：韩中两国同意修复关系 摆脱萨德僵局
半岛局势
焦点：韩中两国同意修复关系 摆脱萨德僵局
原加泰罗尼亚领导人同意12月21日选举 西班牙高院传唤其作证
时事要闻
原加泰罗尼亚领导人同意12月21日选举 西班牙高院传唤其作证
焦点：10月OPEC石油产量下降 因伊拉克出口减少且其他产国继续减产
深度分析
焦点：10月OPEC石油产量下降 因伊拉克出口减少且其他产国继续减产
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年10月31日 / 凌晨1点02分 / 1 天前

芝加哥期市：小麦期货从两个月低位反弹，大豆亦微升

2 分钟阅读

    路透悉尼10月31日 - 美国小麦期货周二微升，从上日触及的两个月低位反弹。之前美国农业部公布报告显示，小麦作物优良率低于市场预期。
    
    0020GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货涨0.2%报每蒲式耳4.25-1/2美元；周一收低0.6%，盘中触及8月29日以来低点4.22-1/2美元。
    
    大豆期货升0.1%，报每蒲式耳9.73-1/2美元，周一收低0.3%。

    主力玉米期货跌0.1%至每蒲式耳3.48-1/2美元，上日收盘持平。

    美国农业部(USDA)称截至周日美国小麦的优良率为52%，明显低于市场预期
。

    美国农业部称截至周日玉米收割率为54%，高于市场预期。

    美国农业部称大豆收割率达到83%，符合分析师预期。

    大豆和玉米价格承压，因为巴西将进入雨季，有利于作物生长。 

 以下为0019 GMT报价：
 合约       价格      变动     涨跌%     两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                                    值           
 CBOT小麦     425.50     0.75    +0.18%     -1.45%       440.52    35
 CBOT玉米     348.25    -0.50    -0.14%     -0.64%       350.33    44
 CBOT大豆     973.50     0.75    +0.08%     +0.23%       973.23    44
 CBOT稻米      11.78    $0.01    +0.13%     -0.04%       $12.32    25
 WTI原油       54.05   -$0.10    -0.18%     +2.68%       $51.37    74
 汇率                                                                
 欧元/美元    $1.165   $0.004    +0.32%     -0.04%                   
 美元/澳元    0.7692    0.002    +0.21%     +0.42%                   
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元
/英担。(完) (编译 李爽/王灿；审校 王兴亚/杜明霞)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below