芝加哥期市：小麦期货从两个月低位反弹，大豆亦微升

路透悉尼10月31日 - 美国小麦期货周二微升，从上日触及的两个月低位反弹。之前美国农业部公布报告显示，小麦作物优良率低于市场预期。 0020GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货涨0.2%报每蒲式耳4.25-1/2美元；周一收低0.6%，盘中触及8月29日以来低点4.22-1/2美元。 大豆期货升0.1%，报每蒲式耳9.73-1/2美元，周一收低0.3%。 主力玉米期货跌0.1%至每蒲式耳3.48-1/2美元，上日收盘持平。 美国农业部(USDA)称截至周日美国小麦的优良率为52%，明显低于市场预期 。 美国农业部称截至周日玉米收割率为54%，高于市场预期。 美国农业部称大豆收割率达到83%，符合分析师预期。 大豆和玉米价格承压，因为巴西将进入雨季，有利于作物生长。 以下为0019 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 425.50 0.75 +0.18% -1.45% 440.52 35 CBOT玉米 348.25 -0.50 -0.14% -0.64% 350.33 44 CBOT大豆 973.50 0.75 +0.08% +0.23% 973.23 44 CBOT稻米 11.78 $0.01 +0.13% -0.04% $12.32 25 WTI原油 54.05 -$0.10 -0.18% +2.68% $51.37 74 汇率 欧元/美元 $1.165 $0.004 +0.32% -0.04% 美元/澳元 0.7692 0.002 +0.21% +0.42% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元 /英担。(完) (编译 李爽/王灿；审校 王兴亚/杜明霞)