芝加哥期市：小麦期货价格跳涨4%，触及近两年最高水位

路透悉尼7月3日 - 美国小麦期货价格周一跳涨4%，触及近两年最高水位，美国关键产区的干旱天气料将持续，引发对产量可能下降的担忧。 大豆价格攀升逾2%，玉米上涨1.5%。 0045 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货上涨4%，报每蒲式耳5.47-1/4美元，为2015年7月20日以来最高位。 “美国春小麦遭遇干旱，有可能面临进一步减产，超过美国农业部的预估减产程度，”Advance Trading Australasia粮食分析师Andrew Woodhouse表示。 美国农业部周五将美国春小麦种植面积预估下调至1,090万英亩，低于3月预估的1,130万英亩，也低于行业预估。农业部预计春小麦收获面积为1,050万英亩。 主力大豆期货周一涨2%至每蒲式耳9.74-1/4美元，接近日高每蒲式耳9.78美元，为5月17日以来最高。大豆期货周五涨4.3%。 分析师称，大豆因美国农业部种植面积预估水平低于普遍预期等因素而获得支撑。 预估大豆种植面积为8,951.3万英亩，3月时的预测值为8,948.2万英亩。 交投最活络的玉米期约上涨1.7%至每蒲式耳3.87-1/2，上周五收涨3.2%。 不过分析师称，由于美国种植面积和季度库存数据高于预期，玉米期价受到压抑。 美国农业部称，农户种植了9,088.6万英亩玉米，比3月时的政府预估高出89万英亩，路 透调查分析师预估为8,990.3万英亩。 以下爲0045 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 547.25 21.25 +4.04% +10.33% 466.74 87 CBOT玉米 387.50 6.50 +1.71% +4.66% 382.68 64 CBOT大豆 974.25 19.50 +2.04% +5.35% 937.82 77 CBOT稻米 11.68 -$0.14 -1.14% -1.89% $11.53 61 WTI原油 46.23 $0.19 +0.41% +2.89% $46.36 65 汇率 欧元/美 $1.142 -$0.001 -0.06% -0.21% 元 美元/澳元 0.7687 0.000 +0.01% +0.07% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 王琛/王颖/李婷仪 审校 王兴亚/李爽/戴素萍)