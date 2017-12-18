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芝加哥期市：小麦期货升至一周高点，受美国天气担忧影响
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#市场报道
December 18, 2017 / 2:11 AM / 2 days ago

芝加哥期市：小麦期货升至一周高点，受美国天气担忧影响

2 分钟阅读

    路透新加坡12月18日 - 芝加哥小麦期货周一升至一周高点，有望实现四个交易日中第三天上涨；干旱天气损害美国冬麦作物的担忧支撑价格。

    玉米价格连续第三天下跌；大豆价格基本持平，上周五小幅收低，因南美天气改善拖累价格。

    农作物专家称，秋播延迟和美国南部平原地区的干燥气候使硬红冬麦容易遭受冻害，可能导致高蛋白小麦供应进一步减少。

    预计12月稍晚将有冷锋。由于蛋白质含量高的小麦已面临短缺，未来数月任何寒冷天气都将给供应面带来严重威胁。
    
    需求好转也给小麦市场带来额外支撑力道。
    
    美国农业部周五早上称，民间出口商报告，销售13万吨软红冬麦到未 
知的目的地，在2017/18销售年度交付。
    
    天气预报称南美作物生长带将有降雨，增添玉米及大豆的压力。
    
    MDA天气服务在客户报告中称，阿根廷东部及巴西南部料将有高于正常水平的降雨，可望明显改善土壤湿度。
    
    民间研究机构Informa Economics调高其对美国2018种植面积预估至9,138.7万英亩，若成真将是纪录高位。Informa并下修对2018年玉米种植面积预估至8,967.5万英亩。
    
    周五公布的数据显示，截至12月12日的一周，芝加哥期货交易所(CBOT)大型投机客增加玉米期货净空仓部位。 

 以下爲0141 GMT报价：
 合约       价格            变动    涨跌%   两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                                       值           
 CBOT小麦   421.75          3.50    +0.84%  +1.20%     434.69       70
 CBOT玉米   346.75          -0.75   -0.22%  -0.64%     354.60       65
 CBOT大豆   968.25          1.00    +0.10%  -1.12%     987.47       31
 CBOT稻米   11.72           $0.01   +0.09%  -0.47%     $12.01       34
 WTI原油    57.34           $0.04   +0.07%  +0.53%     $57.08       51
 汇率                                                               
 欧元/美元  $1.175          $0.000  -0.01%  -0.22%                  
 美元/澳元  0.7646          0.000   +0.03%  -0.25%                  
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担
。
    (完) (编译 王灿/李婷仪 审校 杜明霞/徐文焰)

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