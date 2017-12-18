芝加哥期市：小麦期货升至一周高点，受美国天气担忧影响

路透新加坡12月18日 - 芝加哥小麦期货周一升至一周高点，有望实现四个交易日中第三天上涨；干旱天气损害美国冬麦作物的担忧支撑价格。 玉米价格连续第三天下跌；大豆价格基本持平，上周五小幅收低，因南美天气改善拖累价格。 农作物专家称，秋播延迟和美国南部平原地区的干燥气候使硬红冬麦容易遭受冻害，可能导致高蛋白小麦供应进一步减少。 预计12月稍晚将有冷锋。由于蛋白质含量高的小麦已面临短缺，未来数月任何寒冷天气都将给供应面带来严重威胁。 需求好转也给小麦市场带来额外支撑力道。 美国农业部周五早上称，民间出口商报告，销售13万吨软红冬麦到未 知的目的地，在2017/18销售年度交付。 天气预报称南美作物生长带将有降雨，增添玉米及大豆的压力。 MDA天气服务在客户报告中称，阿根廷东部及巴西南部料将有高于正常水平的降雨，可望明显改善土壤湿度。 民间研究机构Informa Economics调高其对美国2018种植面积预估至9,138.7万英亩，若成真将是纪录高位。Informa并下修对2018年玉米种植面积预估至8,967.5万英亩。 周五公布的数据显示，截至12月12日的一周，芝加哥期货交易所(CBOT)大型投机客增加玉米期货净空仓部位。 以下爲0141 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 421.75 3.50 +0.84% +1.20% 434.69 70 CBOT玉米 346.75 -0.75 -0.22% -0.64% 354.60 65 CBOT大豆 968.25 1.00 +0.10% -1.12% 987.47 31 CBOT稻米 11.72 $0.01 +0.09% -0.47% $12.01 34 WTI原油 57.34 $0.04 +0.07% +0.53% $57.08 51 汇率 欧元/美元 $1.175 $0.000 -0.01% -0.22% 美元/澳元 0.7646 0.000 +0.03% -0.25% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担 。 (完) (编译 王灿/李婷仪 审校 杜明霞/徐文焰)