芝加哥期市：小麦期货大跌后上扬，天气担忧为大豆价格提供支持

路透新加坡11月28日 - 芝加哥小麦期货周二上涨，过去两日因全球供应充裕下滑近3%后，投资者趁机吸纳。 大豆期货价格几无变动，周一则触及11月9日以来高位，因市场担忧阿根廷的乾旱天气可能影响供应。 全球小麦供应创纪录，正在令美国出口受到冲击。 美国农业部周一公布，一周小麦出口检验344,721吨，符合预估的200,000-400,000吨区 间。 本销售年度迄今，美国小麦出口检验较2016/17年度下降5.9%。 俄罗斯小麦出口价格上周略降，因国际市场竞争加剧。 阿根廷干燥天气提振大豆价格。气象人士周一对路透表示，阿根廷中部谷物种植带多数 地区12月前两周降雨将低于平均水准，将令晚播玉米和大豆种植变得复杂。 交易员称，大宗商品基金卖超CBOT小麦、玉米和豆油期货合约。他们买超大豆和豆粕期 货合约。 以下为0142GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% RSI CBOT小麦 430.25 2.00 +0.47% 32 CBOT玉米 339.25 0.50 +0.15% 37 CBOT大豆 995.25 -0.75 -0.08% 61 CBOT稻米 12.26 -$0.04 -0.28% 65 WTI原油 57.86 -$0.25 -0.43% 61 汇率 欧元/美元 $1.190 $1.190 美元/澳元 0.7606 0.761 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/李爽 审校 龚芳/杜明霞)