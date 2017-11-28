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芝加哥期市：小麦期货大跌后上扬，天气担忧为大豆价格提供支持
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2017年11月28日 / 凌晨2点15分 / 2 天前

芝加哥期市：小麦期货大跌后上扬，天气担忧为大豆价格提供支持

1 分钟阅读

    路透新加坡11月28日 - 芝加哥小麦期货周二上涨，过去两日因全球供应充裕下滑近3%后，投资者趁机吸纳。
    
    大豆期货价格几无变动，周一则触及11月9日以来高位，因市场担忧阿根廷的乾旱天气可能影响供应。
    
    全球小麦供应创纪录，正在令美国出口受到冲击。

    美国农业部周一公布，一周小麦出口检验344,721吨，符合预估的200,000-400,000吨区
间。
    
    本销售年度迄今，美国小麦出口检验较2016/17年度下降5.9%。
    
    俄罗斯小麦出口价格上周略降，因国际市场竞争加剧。
    
    阿根廷干燥天气提振大豆价格。气象人士周一对路透表示，阿根廷中部谷物种植带多数
地区12月前两周降雨将低于平均水准，将令晚播玉米和大豆种植变得复杂。
    
    交易员称，大宗商品基金卖超CBOT小麦、玉米和豆油期货合约。他们买超大豆和豆粕期
货合约。
    
   以下为0142GMT报价：
 合约        价格       变动    涨跌%    RSI
 CBOT小麦    430.25     2.00    +0.47%   32
 CBOT玉米    339.25     0.50    +0.15%   37
 CBOT大豆    995.25     -0.75   -0.08%   61
 CBOT稻米    12.26      -$0.04  -0.28%   65
 WTI原油     57.86      -$0.25  -0.43%   61
 汇率                                    
 欧元/美元   $1.190     $1.190           
 美元/澳元   0.7606     0.761            
 
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/李爽  审校 龚芳/杜明霞)

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