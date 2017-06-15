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芝加哥期市：小麦期货小幅上涨，因对春季作物产量的担心犹存
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2017年6月15日 / 凌晨1点41分 / 2 个月内

芝加哥期市：小麦期货小幅上涨，因对春季作物产量的担心犹存

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼6月15日 - 美国小麦期货周四小幅上涨，扳回上日的大部分
跌幅，因对最近天气干旱可能影响产量的担忧支撑价格。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货上涨0.2%至每蒲式耳4.4
3-3/4美元，周三收跌0.44%。
    
    主力大豆期货基本持平于每蒲式耳9.31-1/4美元，周三收低0.1
%。

    主力玉米期货跌0.2%至3.76-1/4美元，上日收低1%。
    
    小麦合约周三小跌，此前美国大平原北部和加拿大平原的春麦产区降雨，在之前遭遇乾旱的田地降下甘霖。
    
    但在春麦生长状况持续下降之际，可能还需更多雨水来解决问题。
    
    美国农业部评估，截至6月4日春麦优良率为45%，较前一周下降10个百分点。分析师原本预估优良率为53%。

 以下为0100 GMT报价：
 合约           价格      变动     涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值    RSI
 CBOT小麦     443.75      0.75    +0.17%     -0.28%        434.33     57
 CBOT玉米     376.25     -0.75    -0.20%     -1.25%        373.03     49
 CBOT大豆     931.25     -0.50    -0.05%     -0.13%        945.48     48
 CBOT稻米      11.12     $0.09    +0.77%     -1.24%        $10.83     55
 WTI原油       44.64    -$0.09    -0.20%     -3.92%        $47.81     29
 汇率                                                              
 欧元/美元    $1.122    $0.000    +0.01%     +0.04%                
 美元/澳元    0.7588     0.000    +0.04%     +0.70%                
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 徐文焰/龚芳)

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