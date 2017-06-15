芝加哥期市：小麦期货小幅上涨，因对春季作物产量的担心犹存

路透悉尼6月15日 - 美国小麦期货周四小幅上涨，扳回上日的大部分 跌幅，因对最近天气干旱可能影响产量的担忧支撑价格。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货上涨0.2%至每蒲式耳4.4 3-3/4美元，周三收跌0.44%。 主力大豆期货基本持平于每蒲式耳9.31-1/4美元，周三收低0.1 %。 主力玉米期货跌0.2%至3.76-1/4美元，上日收低1%。 小麦合约周三小跌，此前美国大平原北部和加拿大平原的春麦产区降雨，在之前遭遇乾旱的田地降下甘霖。 但在春麦生长状况持续下降之际，可能还需更多雨水来解决问题。 美国农业部评估，截至6月4日春麦优良率为45%，较前一周下降10个百分点。分析师原本预估优良率为53%。 以下为0100 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 443.75 0.75 +0.17% -0.28% 434.33 57 CBOT玉米 376.25 -0.75 -0.20% -1.25% 373.03 49 CBOT大豆 931.25 -0.50 -0.05% -0.13% 945.48 48 CBOT稻米 11.12 $0.09 +0.77% -1.24% $10.83 55 WTI原油 44.64 -$0.09 -0.20% -3.92% $47.81 29 汇率 欧元/美元 $1.122 $0.000 +0.01% +0.04% 美元/澳元 0.7588 0.000 +0.04% +0.70% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 王丽鑫/张若琪 审校 徐文焰/龚芳)