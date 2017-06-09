芝加哥期市：小麦期货小幅上涨，有望创出八个月最大周线涨幅

路透悉尼6月9日 - 美国小麦期货周五小幅走高，北美重要种植区的干旱天气激起对产量下降的担忧，小麦期货有望创出八个月最大周线涨幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活络的小麦期货本周周线迄今上涨了近5%，为2016年10月以来最大周度涨幅。 玉米期货周线涨逾3%，为3月3日以来最大周线涨幅。 主力大豆合约本周已累计上涨近2%，为2月10日以来单周最大涨幅。 周末期间美国中部天气料炎热，可能给玉米和小麦作物生长带来压力。 周四公布的海关数据显示，中国5月大豆进口量较上年同期增长25%，至纪录最高位，因 此前购买的大豆曾积压未出货，5月运抵中国。 以下为0104 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 449.75 0.50 +0.11% +1.12% 435.48 74 CBOT玉米 384.75 -1.00 -0.26% +0.00% 372.24 67 CBOT大豆 939.00 1.00 +0.11% +0.89% 950.18 58 CBOT稻米 11.23 -$0.01 -0.04% -0.04% $10.62 71 WTI原油 45.58 -$0.06 -0.13% -0.31% $48.19 26 汇率 欧元/美元 $1.118 -$0.003 -0.26% -0.64% 美元/澳元 0.7535 -0.001 -0.09% -0.15% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 白云/张若琪 审校 徐文焰/郑茵)