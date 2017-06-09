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芝加哥期市：小麦期货小幅上涨，有望创出八个月最大周线涨幅
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2017年6月9日 / 凌晨1点40分 / 2 个月内

芝加哥期市：小麦期货小幅上涨，有望创出八个月最大周线涨幅

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼6月9日 - 美国小麦期货周五小幅走高，北美重要种植区的干旱天气激起对产量下降的担忧，小麦期货有望创出八个月最大周线涨幅。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)交投最活络的小麦期货本周周线迄今上涨了近5%，为2016年10月以来最大周度涨幅。
    
    玉米期货周线涨逾3%，为3月3日以来最大周线涨幅。

    主力大豆合约本周已累计上涨近2%，为2月10日以来单周最大涨幅。
    
    周末期间美国中部天气料炎热，可能给玉米和小麦作物生长带来压力。
    
    周四公布的海关数据显示，中国5月大豆进口量较上年同期增长25%，至纪录最高位，因
此前购买的大豆曾积压未出货，5月运抵中国。

 以下为0104 GMT报价：
 合约           价格      变动     涨跌%    两日涨跌%  30日移动均值   RSI
 CBOT小麦     449.75      0.50    +0.11%       +1.12%        435.48    74
 CBOT玉米     384.75     -1.00    -0.26%       +0.00%        372.24    67
 CBOT大豆     939.00      1.00    +0.11%       +0.89%        950.18    58
 CBOT稻米      11.23    -$0.01    -0.04%       -0.04%        $10.62    71
 WTI原油       45.58    -$0.06    -0.13%       -0.31%        $48.19    26
 汇率                                                                
 欧元/美元    $1.118   -$0.003    -0.26%       -0.64%                
 美元/澳元    0.7535    -0.001    -0.09%       -0.15%                
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完) (编译 白云/张若琪 审校 徐文焰/郑茵)

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