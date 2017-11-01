芝加哥期市：小麦期货小幅回升，但仍接近六个月低点

路透悉尼11月1日 - 美国小麦期货周三小幅上涨，从上日触及的逾六个月低点回升，不过全球供应充足令涨势受限。 0124GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货上涨0.1%至每蒲式耳4.18-3/4美元；周二收跌1.5%，且盘中曾触及4月25日以来最低点每蒲式耳4.16-1/4美元。 主力大豆期货涨0.2%至每蒲式耳9.75-1/2美元，周二涨1.2%。 主力玉米期货涨0.1%至每蒲式耳3.46美元。上日跌0.9%。 美国农业部(USDA)周二确认民间出口商向伊拉克销售10万吨硬红冬麦 。 美国农业部称截至周日美国小麦的优良率为52%，明显低于市场预估 。 美国农业部称截至周日玉米收割率为54%，高于市场预期。大豆收割 率达到83%，符合分析师预期。 以下为0124 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 418.75 0.25 +0.06% -1.41% 438.64 28 CBOT玉米 346.00 0.25 +0.07% -0.79% 350.13 37 CBOT大豆 975.50 1.75 +0.18% +0.28% 973.67 42 CBOT稻米 11.60 $0.01 +0.04% -1.40% $12.22 20 WTI原油 54.68 $0.30 +0.55% +0.98% $51.68 80 汇率 欧元/美 $1.164 -$0.001 -0.07% -0.11% 元 美元/澳 0.7657 0.000 +0.03% -0.39% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/王灿；审校 张若琪/陈宗琦)