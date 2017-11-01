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芝加哥期市：小麦期货小幅回升，但仍接近六个月低点
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2017年11月1日 / 凌晨1点48分 / 1 天前

芝加哥期市：小麦期货小幅回升，但仍接近六个月低点

2 分钟阅读

    路透悉尼11月1日 - 美国小麦期货周三小幅上涨，从上日触及的逾六个月低点回升，不过全球供应充足令涨势受限。
    
    0124GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货上涨0.1%至每蒲式耳4.18-3/4美元；周二收跌1.5%，且盘中曾触及4月25日以来最低点每蒲式耳4.16-1/4美元。

    主力大豆期货涨0.2%至每蒲式耳9.75-1/2美元，周二涨1.2%。

    主力玉米期货涨0.1%至每蒲式耳3.46美元。上日跌0.9%。

    美国农业部(USDA)周二确认民间出口商向伊拉克销售10万吨硬红冬麦
。

    美国农业部称截至周日美国小麦的优良率为52%，明显低于市场预估
。

    美国农业部称截至周日玉米收割率为54%，高于市场预期。大豆收割
率达到83%，符合分析师预期。    

 以下为0124 GMT报价：
 合约      价格    变动     涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                    %         值          
 CBOT小麦  418.75     0.25  +0.06%    -1.41%      438.64   28
 CBOT玉米  346.00     0.25  +0.07%    -0.79%      350.13   37
 CBOT大豆  975.50     1.75  +0.18%    +0.28%      973.67   42
 CBOT稻米   11.60    $0.01  +0.04%    -1.40%      $12.22   20
 WTI原油    54.68    $0.30  +0.55%    +0.98%      $51.68   80
 汇率                                                        
 欧元/美   $1.164  -$0.001  -0.07%    -0.11%                 
 元                                                       
 美元/澳   0.7657    0.000  +0.03%    -0.39%                 
 元                                                       
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完) (编译 王丽鑫/王灿；审校 张若琪/陈宗琦)

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