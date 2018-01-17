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January 17, 2018 / 1:56 AM / in 2 days

芝加哥期市：小麦期货小涨，但仍在逾一个月低点附近徘徊

2 分钟阅读

    路透悉尼1月17日 - 美国小麦期货周三小幅走高，为四个交易日来首次上涨，但全球供应充足继续施压市场，使小麦期价仍徘徊于逾一个月低点附近。
    
    0124 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约小涨0.1%报每蒲式耳4.16-3/4美元；周二小麦收低1%，盘中并曾触及12月13日以来低点4.13-3/4美元。
    
    主力大豆合约近持平，报每蒲式耳9.67-1/2美元；周二涨0.8%，并一度触及1月8日以来高位9.70美元。

    主力玉米期货上涨0.1%至每蒲式耳3.48-1/2美元，上日涨0.6%
。
    
    美国农业部预估2018年美国冬小麦种植面积为3,260.8万亩，高于分
析师预估的3,010-3,200万亩。
    
    美国国内需求也为大豆提供支撑，此前美国全国油籽加工商协会(NOP
A)报告显示该会会员的12月大豆压榨量创纪录达1.66382亿蒲氏耳。
    
    周末期间巴西的降雨令大豆行情承压，降雨使得巴西本季收成可能优
于预期的臆测升温。巴西为全球最大的大豆出口国。
 以下为0124 GMT报价：
 合约           价格     变动      涨跌%  两日涨跌%  30日移动均值    RSI
 CBOT小麦     416.75     0.25     +0.06%     -0.89%        424.90     33
 CBOT玉米     348.50     0.25     +0.07%     +0.65%        350.26     46
 CBOT大豆     967.50    -0.50     -0.05%     +0.73%        975.82     59
 CBOT稻米      12.09   -$0.05     -0.45%     +2.37%        $12.06     67
 WTI原油       63.91    $0.18     +0.28%     -0.61%        $59.67     74
 汇率                                                                   
 欧元/美元    $1.229   $0.003     +0.25%     +0.24%                     
 美元/澳元    0.7990    0.003     +0.38%     +0.34%                     
 (完) (编译 张若琪/陈宗琦；审校 王丽鑫/龚芳)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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