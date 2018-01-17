芝加哥期市：小麦期货小涨，但仍在逾一个月低点附近徘徊

路透悉尼1月17日 - 美国小麦期货周三小幅走高，为四个交易日来首次上涨，但全球供应充足继续施压市场，使小麦期价仍徘徊于逾一个月低点附近。 0124 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约小涨0.1%报每蒲式耳4.16-3/4美元；周二小麦收低1%，盘中并曾触及12月13日以来低点4.13-3/4美元。 主力大豆合约近持平，报每蒲式耳9.67-1/2美元；周二涨0.8%，并一度触及1月8日以来高位9.70美元。 主力玉米期货上涨0.1%至每蒲式耳3.48-1/2美元，上日涨0.6% 。 美国农业部预估2018年美国冬小麦种植面积为3,260.8万亩，高于分 析师预估的3,010-3,200万亩。 美国国内需求也为大豆提供支撑，此前美国全国油籽加工商协会(NOP A)报告显示该会会员的12月大豆压榨量创纪录达1.66382亿蒲氏耳。 周末期间巴西的降雨令大豆行情承压，降雨使得巴西本季收成可能优 于预期的臆测升温。巴西为全球最大的大豆出口国。 以下为0124 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 416.75 0.25 +0.06% -0.89% 424.90 33 CBOT玉米 348.50 0.25 +0.07% +0.65% 350.26 46 CBOT大豆 967.50 -0.50 -0.05% +0.73% 975.82 59 CBOT稻米 12.09 -$0.05 -0.45% +2.37% $12.06 67 WTI原油 63.91 $0.18 +0.28% -0.61% $59.67 74 汇率 欧元/美元 $1.229 $0.003 +0.25% +0.24% 美元/澳元 0.7990 0.003 +0.38% +0.34% (完) (编译 张若琪/陈宗琦；审校 王丽鑫/龚芳)