芝加哥期市：小麦期货小涨，自近一个月低点反弹

路透悉尼7月26日 - 美国小麦合约周三小涨，自盘中稍早触及的近一个月低点反弹；但美国供应紧俏的疑虑缓解则限制期价涨幅。 0050GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约上涨0.2%至每蒲式耳4.74-3/4美元，稍早一度跌至4.73美元，为6月29日以来低位。小麦周二收低3%。 主力大豆合约小涨0.1%至9.93-3/4美元，稍早一度跌至9.90-1/2美元，为7月14日以来低点。大豆上日收低1.7%。 主力玉米期货跌0.4%至每蒲式耳3.80-3/4美元，接近日低3.80- 1/2美元，此一价位也是6月30日来最低。玉米上日收挫2.2%。 根据年度作物观察报告，北达科他州南部以及南达科他州与明尼苏达 州附近地区的春小麦产量预期料少于去年。 美国农业部周一下午表示，美国大豆优良率为57%，低于上周的61%。 分析师预估为60%。 美国农业部表示，截至7月23日当周，玉米优良率为62%，较市场预估 低了一个百分点。 以下爲0050GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 474.75 0.75 +0.16% -2.86% 501.58 30 CBOT玉米 380.75 -1.50 -0.39% -2.56% 393.86 38 CBOT大豆 993.75 1.00 +0.10% -1.61% 975.48 44 CBOT稻米 12.30 $0.00 +0.00% +1.32% $11.82 76 WTI原油 48.38 $0.49 +1.02% +4.40% $45.24 71 汇率 欧元/美 $1.164 -$0.001 -0.11% +0.00% 元 美元/澳 0.7927 -0.001 -0.11% +0.06% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美 元/英担。 (完) (编译 张若琪/陈宗琦；审校 张荻/戴素萍/许娜)