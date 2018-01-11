芝加哥期市：小麦期货小跌，但仍徘徊于六日高位附近

路透悉尼1月11日 - 美国小麦期货周四小跌，为三个交易日来首次下滑；不过法国产量减低的预测，及黑海出口慢于预期之下，小麦期价仍徘徊于接近六日高位的水平。 0214GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约跌0.2%，报每蒲式耳4.33-1/4美元；周三收高0.5%，且盘中曾触及1月4日以来高位4.35美元。 主力大豆合约持平，报每蒲式耳9.54-3/4美元；周三收低0.9%，且盘中曾触及12月22日以来低位9.51-3/4美元。 主力玉米期货持平于每蒲式耳3.49美元，上日收盘持平。 接受汤森路透调查的分析师预计，美国农业部(USDA)将增加美国大豆库存，因去年末实 现创纪录的大丰收，而且质量问题导致出口放缓。 咨询机构Céleres周二称，巴西2017-18年大豆产量预计为1.118亿吨，较之前的预期提 高1.9%。 美国农业部对2018年的首次预估料显示，美国冬麦播种面积减少。 乌克兰农业部称，该国7月份以来小麦出口量为1,140万吨，低于去年同期的1,200万吨 。 农业机构FranceAgriMer周三连续第三个月下调了本季法国出口至欧盟以外地区的软麦 ，从上个月的950万吨降至930万吨。 以下为0214 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 433.25 -1.00 -0.23% +0.23% 426.65 59 CBOT玉米 349.00 0.00 +0.00% +0.00% 351.08 46 CBOT大豆 954.75 -0.25 -0.03% -0.93% 979.73 32 CBOT稻米 11.90 $0.00 -0.04% -0.38% $12.13 47 WTI原油 63.52 -$0.05 -0.08% +0.89% $59.03 81 汇率 欧元/美 $1.196 $0.001 +0.12% +0.20% 元 美元/澳 0.7872 0.003 +0.38% +0.63% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张若琪/王灿；审校 戴素萍/李爽)