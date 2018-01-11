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芝加哥期市：小麦期货小跌，但仍徘徊于六日高位附近
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#货币新闻
January 11, 2018 / 2:45 AM / 2 days ago

芝加哥期市：小麦期货小跌，但仍徘徊于六日高位附近

2 分钟阅读

    路透悉尼1月11日 - 美国小麦期货周四小跌，为三个交易日来首次下滑；不过法国产量减低的预测，及黑海出口慢于预期之下，小麦期价仍徘徊于接近六日高位的水平。
    
    0214GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦合约跌0.2%，报每蒲式耳4.33-1/4美元；周三收高0.5%，且盘中曾触及1月4日以来高位4.35美元。
    
    主力大豆合约持平，报每蒲式耳9.54-3/4美元；周三收低0.9%，且盘中曾触及12月22日以来低位9.51-3/4美元。

    主力玉米期货持平于每蒲式耳3.49美元，上日收盘持平。

    接受汤森路透调查的分析师预计，美国农业部(USDA)将增加美国大豆库存，因去年末实
现创纪录的大丰收，而且质量问题导致出口放缓。

    咨询机构Céleres周二称，巴西2017-18年大豆产量预计为1.118亿吨，较之前的预期提
高1.9%。

    美国农业部对2018年的首次预估料显示，美国冬麦播种面积减少。 

    乌克兰农业部称，该国7月份以来小麦出口量为1,140万吨，低于去年同期的1,200万吨
。

    农业机构FranceAgriMer周三连续第三个月下调了本季法国出口至欧盟以外地区的软麦
，从上个月的950万吨降至930万吨。
    
 以下为0214 GMT报价：
 合约      价格    变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                   %         值          
 CBOT小麦  433.25   -1.00  -0.23%    +0.23%      426.65    59
 CBOT玉米  349.00    0.00  +0.00%    +0.00%      351.08    46
 CBOT大豆  954.75   -0.25  -0.03%    -0.93%      979.73    32
 CBOT稻米   11.90   $0.00  -0.04%    -0.38%      $12.13    47
 WTI原油    63.52  -$0.05  -0.08%    +0.89%      $59.03    81
 汇率                                                        
 欧元/美   $1.196  $0.001  +0.12%    +0.20%                  
 元                                                      
 美元/澳   0.7872   0.003  +0.38%    +0.63%                  
 元                                                      
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张若琪/王灿；审校 戴素萍/李爽)

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